Украинские военные сбили российские дроны
- 27.02.2023, 23:41
Два беспилотника были сбиты над Днепропетровской областью.
В Днепропетровской области силы обороны вечером 27 февраля сбили два беспилотника, запущенных россиянами. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
Он отметил, что взрывы, которые слышали жители области, – это работа противовоздушной обороны. Воздушное командование «Восток» уничтожило два вражеских БПЛА, сообщил Лысак.
В Днепропетровской и Запорожской областях, согласно карте тревог, с 20.32 до 21.52 длилась воздушная тревога. В Никопольском районе Днепропетровской области тревога продолжает быть активной из-за опасности аритллерийского обстрела.