Украинские военные сбили российские дроны 27.02.2023, 23:41

Два беспилотника были сбиты над Днепропетровской областью.

В Днепропетровской области силы обороны вечером 27 февраля сбили два беспилотника, запущенных россиянами. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Он отметил, что взрывы, которые слышали жители области, – это работа противовоздушной обороны. Воздушное командование «Восток» уничтожило два вражеских БПЛА, сообщил Лысак.

В Днепропетровской и Запорожской областях, согласно карте тревог, с 20.32 до 21.52 длилась воздушная тревога. В Никопольском районе Днепропетровской области тревога продолжает быть активной из-за опасности аритллерийского обстрела.

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