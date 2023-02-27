Какие выводы можно сделать из инцидента в Мачулищах.

Телеграм-канал «Рефлексия и реакция» — о том, какие выводы можно сделать из инцидента в Мачулищах.

— Один раз — случайность, два раза — закономерность, три раза — совпадение. Пока это просто единичное событие, но сама канва — угрожающая для внутренней стабильности, потому и максимальная суета силовиков на всех уровнях.

Дело не в самолете. Дело в монополии на силу. Белорусское общество может быть сколь угодно сложным, сколь угодно не любить власть, но факт признания монополии на силу государства на контролируемой территории — неоспорим для всех (вынесем здесь за скобки российский контингент как потенциально еще одну силу).

Признания именно фактического, и именно на этом строилась вся риторика режима в отношении его оппонентов. «Найдем всех». Копали и копают будь здоров — масштаб репрессий не стихает. Жернова системы работают исправно, народ в страхе. Надежды нет, потому что непонятно, что может противостоять этой системе.

И тут случается инцидент — неважно, самолет ли это, или что угодно другое. Факт — если совершенное останется безнаказанным (а то, что по горячим следам никого не нашли, означает, что, скорее всего, так и будет, либо найдут стрелочников), то это ставит вопрос: а так ли всесильно государство? А всё ли оно может контролировать? Может ли обеспечивать безопасный тыл союзникам? Может ли гарантировать, что завтра дрон не прилетит в казарму?

И здесь на первый план выходит вышеупомянутая формула. В позапрошлом году очень много воодушевления среди радикально настроенной публики вызвал налет дрона на часть ОМОНа. Но эта акция как была разовой, так и осталась. Для проведения такой акции требуется очень серьезная подготовка, если стоит задача уйти безнаказанным. Будучи единичной, акция запомнилась как дерзкая, но никак ситуацию не изменила.

Затем были «рельсовые партизаны». Здесь всё закончилось простреленными коленями и гигантскими сроками. Сейчас прилетело на аэродром.

Многие спрашивают — «началось» ли?

Если еще раз в ближайшее время будет аналогичная акция, а потом ещё одна — вот тогда можно будет с уверенностью говорить, что «началось».

Ведь это самое уязвимое место: если государство не способно наказать и не способно предотвратить, то оно и не способно защитить. А значит, стратегия полной преданности режиму уже не так однозначно работает с точки зрения личных интересов и защиты. А значит, все опять становится сложно — опять в обществе возникают качели.

А главный союзник на фронтах, мягко говоря, не блещет успехами. А экономика еле тянет, и непонятно, сколько будет тянуть — российский рубль уже пополз вниз, за ним и белорусский. Можно еще много чего придумать, что накручивается как ком на спицу.

Неважно, кто сделал атаку на аэродром. Важно, в состоянии ли он повторить подобное. Если да — то можно сказать что в истории политического противостояния в Беларуси открывается новая страница.

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