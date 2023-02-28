В Белгороде три беспилотника рухнули на жилые кварталы 28.02.2023, 2:09

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Кому именно принадлежат беспилотники — неизвестно.

Жители российского Белгорода могли слышны звуки взрывов в понедельник, 27 февраля. В нескольких районах города разбились беспилотные летательные аппараты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным местных органов власти, в городе разбили сразу три беспилотника. В результате были повреждены несколько авто, а в некоторых домах были выбиты окна. Предварительно среди людей никто не пострадал.

«В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили», - говорится в сообщении.

Кому именно принадлежат беспилотники — неизвестно.

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