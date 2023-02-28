Зеленский провел совещания с главой СБУ и рядом чиновников 28.02.2023, 5:02

Владимир Зеленский

Обсуждали вопросы внутренней безопасности в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 февраля, провел совещание с главой Службы безопасности Василием Малюком и рядом государственных деятелей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины.

По его словам, на совещаниях были обсуждены вопросы внутренней безопасности Украины. Кроме этого, обсуждались дальнейшие действия по усилению защиты государства.

«Провел сегодня несколько совещаний с представителями правительства и силового блока. В частности, совещание с главой СБУ Василием Малюком. По текущим вопросам и по нашим шагам в ближайшее время для защиты государства. Никакого шанса каким-либо внутренним угрозам не оставим, равно как и внешним», - сказал Зеленский.

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