Будут ли громкие отставки после атаки на «Мачулищи»?1
- 28.02.2023, 8:14
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Атака на аэродром — это чрезвычайное происшествие.
Лукашенко экстренное заседание узкого состава Совбеза. Для того, чтобы попытаться замаскировать истинный повод даже объявили о проведении совещания по вопросам закупки вооружений, но все слишком очевидно. Атака на аэродром - это чрезвычайное происшествие, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Сделать вид, что ничего не произошло, не получится. Борт А-50 ДРЛО - штучный товар. Для повреждения антенны не нужно много взрывчатки. Собственно, поэтому именно радары являются целью атак. Слабо защищены из соображений обеспечения радиопрозрачности. Стоят дорого. И это уши и глаза систем вооружений.
Нужно срочно найти виновных и наказать. Варианта два.
1. Спихнуть все на местных партизан. И провести массовые аресты.
2. Спихнуть все на Украину и вступить в войну или сглотнуть. Российские агрессоры объявили удары по приграничным областям нормой. То есть выбрали второй вариант.
В любом случае массовые хапуны и рейды будут. Всем, кто относит себя к группе риска, лучше покинуть территорию. В том числе тем, кто недавно вышел.
Будут ли громкие отставки? Должны быть, даже за плюшевых мишек убирали генералов. Но кем менять?
В общем, неизбежны только новые репрессии в стране. Именно об этом мы писали вчера после «заявлений о причастности». Чем больше белорусского следа хотя бы медийного, тем сильнее будут «выжигать землю».