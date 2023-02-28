Будут ли громкие отставки после атаки на «Мачулищи»? 1 28.02.2023, 8:14

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Атака на аэродром — это чрезвычайное происшествие.

Лукашенко экстренное заседание узкого состава Совбеза. Для того, чтобы попытаться замаскировать истинный повод даже объявили о проведении совещания по вопросам закупки вооружений, но все слишком очевидно. Атака на аэродром - это чрезвычайное происшествие, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Сделать вид, что ничего не произошло, не получится. Борт А-50 ДРЛО - штучный товар. Для повреждения антенны не нужно много взрывчатки. Собственно, поэтому именно радары являются целью атак. Слабо защищены из соображений обеспечения радиопрозрачности. Стоят дорого. И это уши и глаза систем вооружений.

Нужно срочно найти виновных и наказать. Варианта два.

1. Спихнуть все на местных партизан. И провести массовые аресты.

2. Спихнуть все на Украину и вступить в войну или сглотнуть. Российские агрессоры объявили удары по приграничным областям нормой. То есть выбрали второй вариант.

В любом случае массовые хапуны и рейды будут. Всем, кто относит себя к группе риска, лучше покинуть территорию. В том числе тем, кто недавно вышел.

Будут ли громкие отставки? Должны быть, даже за плюшевых мишек убирали генералов. Но кем менять?

В общем, неизбежны только новые репрессии в стране. Именно об этом мы писали вчера после «заявлений о причастности». Чем больше белорусского следа хотя бы медийного, тем сильнее будут «выжигать землю».

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