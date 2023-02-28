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ВСУ уничтожили артиллерию и «Грады» из которых оккупанты обстреливали Херсонщину

  • 28.02.2023, 8:19
ВСУ уничтожили артиллерию и «Грады» из которых оккупанты обстреливали Херсонщину

Также уничтожены три наблюдательных пункта врага.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об уничтожении трех артустановок и двух «Градов», из которых оккупанты обстреливали Херсонщину.

«Укоротили век по меньшей мере 10 рашистам, уничтожили очередной миномет, две реактивные системы залпового огня Град и три артустановки, из которых обстреливали Херсонщину», — сообщили в ОК «Юг».

Также ВСУ результативно отработали по трем наблюдательным пунктам врага на левом берегу Днепра.

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