ВСУ уничтожили артиллерию и «Грады» из которых оккупанты обстреливали Херсонщину
- 28.02.2023, 8:19
Также уничтожены три наблюдательных пункта врага.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об уничтожении трех артустановок и двух «Градов», из которых оккупанты обстреливали Херсонщину.
«Укоротили век по меньшей мере 10 рашистам, уничтожили очередной миномет, две реактивные системы залпового огня Град и три артустановки, из которых обстреливали Херсонщину», — сообщили в ОК «Юг».
Также ВСУ результативно отработали по трем наблюдательным пунктам врага на левом берегу Днепра.