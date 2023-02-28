ВСУ уничтожили артиллерию и «Грады» из которых оккупанты обстреливали Херсонщину 28.02.2023, 8:19

Также уничтожены три наблюдательных пункта врага.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об уничтожении трех артустановок и двух «Градов», из которых оккупанты обстреливали Херсонщину.

«Укоротили век по меньшей мере 10 рашистам, уничтожили очередной миномет, две реактивные системы залпового огня Град и три артустановки, из которых обстреливали Херсонщину», — сообщили в ОК «Юг».

Также ВСУ результативно отработали по трем наблюдательным пунктам врага на левом берегу Днепра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».