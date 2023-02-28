Почему Лукашенко боится Тихановского 5 28.02.2023, 8:31

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Сергей Тихановский

Коллеги называют народного блогера «крепким орешком».

14 февраля в Жодино начался новый судебный процесс над видеоблогером Сергеем Тихановским. В декабре 2021 года его осудили на 18 лет лишения свободы, в понедельник, 27 февраля, к сроку прибавили еще полтора года - за «неповиновение требованиям администрации» колонии. DW поговорила со знакомыми и соратниками Тихановского о том, что он за человек, и можно ли его сломать дополнительным наказанием. Все они и сами побывали в заключении в Беларуси и сейчас находятся за границей.

Появление Сергея Тихановского на политической сцене для многих в 2020 году стало сюрпризом. В 2019 году Сергей Тихановский основал канал «Страна для Жизни» и стал налаживать контакты с другими политическими блогерами Беларуси. Блогер Николай Масловский рассказывает, что Сергей приехал на встречу в Минске на BMW с московскими номерами, что сразу всех насторожило.

«Но потом пообщались, он оставил хорошее впечатление. Мы начали понимать, что у нас одинаковые ценности, что он за свободу бизнеса, а для бизнесмена это много значит, потому что это упирается и в свободу человека, - вспоминает Масловский. - Он поехал по всей стране, и белорусы увидели, что они не одни. Он поехал по деревням, разрушенным коровникам и показал, что это разруха, а не то, что в телевизоре. Беларусь на самом деле другая».

Сергей Тихановский также приезжал знакомиться к брестским блогерам, авторам популярного канала «Народный репортер».

Один из них, Александр Кабанов, так отзывается о политике: «Человек достаточно открытый, сразу сказал, что то, что происходит в Беларуси, его не устраивает; что его задача - чтобы Лукашенко больше никогда не был у власти». По его словам, Тихановский расчитывал, что «год, два, три» - и ситуация в Беларуси изменится.

«Тихановский - мужик со стальными яйцами»

На встречи с предпринимателем приходили люди разных возрастов, профессий и мнений. Его прямота и смелость многим нравились. Среди них - Александр из города Мосты, который в 2020 году решил присоединиться к инициативной группе по выдвижению Тихановского кандидатом в президенты: «Он - мужик со стальными яйцами. Не боится произносить правду, отстаивать свою точку зрения. Человек, которого не сломать. Поэтому внушает доверие, за ним можно пойти».

Когда Тихановский из-за задержания не смог подать документы на регистрацию кандидатом в президенты, вместо него это решила сделать его жена Светлана.

Выйдя на свободу после 15 суток ареста, Сергей активно включился в сбор подписей за ее регистрацию. На одном из таких пикетов - 29 мая 2020 года в Гродно - была инсценирована потасовка. В результате Тихановского и многих членов его команды. «Он мне сказал: «Ты, главное, сиди в палатке, никуда не выходи». Я так и сделал. Он понимал, наверное (что может сесть в тюрьму. - Ред.), но, может, не понимал, что будут такие сроки», - вспоминает Александр из Мостов.

«Белорусские политические блогеры - люди, обладающие бесшабашностью, лихостью, смелостью, железной нервной системой, потому что прессинг был постоянно, - говорит Николай Масловский. - А Тихановский на нашем фоне выделялся еще тем, что он пошел намного дальше, и понимал, что за это будет».

Александр Кабанов рассказывает, что задолго до выборов предупреждал Тихановского об опасности: «Я ему сказал, что если ты будешь выдвигаться кандидатом в президенты, то это все закончится тюрьмой. На что он ответил: «Я что - сцыкун? Все равно пойду».

Соратники Сергея Тихановского верят в то, что его твердый характер поможет ему выдержать испытания в заключении. Бывший член инициативной группы Тихановского Александр называет его «крепким орешком» и считает, что Сергей не будет сидеть в заключении весь срок.

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