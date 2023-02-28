«Подарки для Лукашенко только начинаются» 6 28.02.2023, 8:45

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Что думают эксперты об ударе по аэродрому в Мачулищах.

26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50У.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

Сайт Charter97.org посмотрел, что об этой атаке думают эксперты.

Военный аналитик Александр Коваленко назвал удар по российскому самолету-наводчику «новым потоплением крейсера «Москва»:

«Это очень дорогая машина. Его стоимость превышает 300 миллионов долларов. Во-вторых, с учетом возможности России производить такие образцы, в какой-то степени повреждения или потерю этого самолета можно сравнить с потерей полноценного корвета или фрегата российского Черноморского флота. Даже в какой-то степени с ракетным крейсером «Москва».

Российский блогер Эль Мюрид также отмечает, что взрывы на «Мачулищах» — это не рядовое событие:

«В общем-то, Беларусь рассматривается как союзник России, поэтому военная логика подводит постепенно к включению ее в ход идущих боевых действий.

При всей неясности с происшествием в Мачулищах приходит новая информация о том, что поврежденным самолетом может быть самолет ДРЛО А-50. Всего на вооружении их около десятка, так что событие не рядовое».

Публицист Александр Невзоров считает, что в Москве после такого удара «завыли от бешенства»:

«Все страшно заинтригованы тем, что прямо в лукашенковском логове, можно сказать, под мышкой у него – двумя ударами расхреначили самый охраняемый и ценный А50 с ДРЛО, принадлежащий ВКС РФ. Операция была проведена дерзко и блестяще. Москва завыла от бешенства.

Сразу учинили расследование, первые же шаги следствия привели в ……резиденцию синепалого.

Нет, он сам он не при чем, но приоритетной является версия белорусских партизан, их покровителей и хакеров XXII».

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сравнил атаку на «Мачулищи» с ударом по российскому аэродрому «Энгельс»:

«Лукашенко только начинает получать подарки от ВСУ и патриотически настроенных белорусов. Вспоминая российский «Энгельс», можно сказать, что работа партизан и диверсионных групп становится большой проблемой не только для России, но теперь уже и для Беларуси».

Экс-сотрудник администрации Лукашенко Анатолий Котов отмечает, что силовики не могут защитить белорусского диктатора:

«Лукашенко просто не контролирует территорию Беларуси. Все репрессии и зачистки, которые вышли на новый виток после 2020-го года, ни к чему не привели. Силовики, щелкающие каблуками и лихо винтящие старушек и студентов, свою реальную задачу, в данном случае — защиту Лукашенко, не выполняют.

Это говорит и о том, что все его приближенные спецслужбы не такие профессиональные и всевидящие, как ему докладывают. Одно дело — доклады в папках, а другое — суровая реальность».

Международный обозреватель Иван Яковина назвал атаку на аэродром «победой ВСУ и белорусских союзников»:

«Уничтоженный или критически поврежденный самолет – это уникальный летающий радар. Каждый такой самолет стоит в десять раз больше, чем любой транспортный самолет, в несколько раз дороже, чем самый дорогой стратегический бомбардировщик типа Ту-160. То есть этот самолет, кроме может быть президентского, самый дорогой и сложный в техническом отношении».

«Это воздушно-командный пункт управления авиацией в радиусе 600-650 километров. То есть они всю нашу Украину видели, выходя на дежурство на юге Беларуси. И повреждение такой машины – это очень серьезно, без такого самолета остальная авиация как без глаза. Поэтому поздравляю белорусских партизан с такой победой на земле», — считает летчик-испытатель Александр Лихоед.

«В Мачулищах произошло событие, о котором пишет мировая пресса, а режим Лукашенко уже 24 часа не может хоть как-то обьяснить публике», — резюмировал политолог Александр Фридман.

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