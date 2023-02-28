ISW рассказал, почему Путин заговорил о развале России 7 28.02.2023, 8:51

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Глава Кремля взял на вооружение новый нарратив.

Из-за неудач российской оккупационной армии на поле боя официальные лица РФ продвигают информационную операцию, которая ошибочно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации. Риторика диктатора Владимира Путина сводится к попытке обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что в интервью телеканалу «Россия-1» Путин сказал, что не знает, сможет ли («такой этнос, как русский народ, выжить в том виде, в котором он существует сегодня»/ru/news/2023/2/26/537901/, если Западу удастся «разрушить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками».

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Запад в разжигании нынешней ситуации в Украине со времен распада Советского Союза и сделал вывод, что «спокойная мощь нашей великой страны и авторитет ее партнеров являются залогом сохранения будущего всего нашего мира».

«Риторика Путина и Медведева является частью информационной операции, которая представляет войну в Украине как экзистенциально важную для дальнейшего выживания постсоветской Российской Федерации, что, вероятно, является попыткой представить войну как имеющую более высокие ставки для России и Запада, чем есть на самом деле», - говорится в отчете.

Эксперты предполагают, что Путин надеется создать информационные условия для обвинения Украины и Запада в том, что они угрожают существованию Российской Федерации в ответ на российские военные неудачи и поддержку Западом украинских побед.

«Речь Путина призвана подпитывать поддержку войны в России и разжигать на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад принудить Киев принять российские требования», - отмечают специалисты.

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