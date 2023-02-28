«Автобусов нет, надежда только на такси» 3 28.02.2023, 9:00

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Жодинцы сообщают о проблемах с общественным транспортом.

Новая неделя в Жодино началась с проблем с общественным транспортом. Жители Жодино пишут EX-PRESS.BY, что автобусы не приходят по расписанию, люди вынуждены добираться на работу на такси.

Сообщение, которое пришло в редакцию местного СМИ утром 27 февраля:

«В городе настолько плохо с общественным транспортом, что уже сами сотрудники автопарка предупреждают о том, что на город и за город сегодня, 27 февраля, выезжает меньше половины автобусов. Уже вчера не осуществлялась предварительная продажа билетов на Минск».

Люди также пишут EX-PRESS.BY, что не смогли уехать утром с остановки «Магистральная». Из Судабовки автобусов тоже не было.

Сообщение, которое наши читатели переслали из городского телеграм-канала:

«Автобус №1 пришел с опозданием на 15 минут, маленький. Номеров 4 и 9 вовсе не было. Альтернатива — только такси. А хотелось бы и маршрутки. Ведь несмотря ни на что на работе ты должен быть вовремя. То, что проблемы в автопарке, на работе не учитывается».

Как сообщил журналистам анонимный сотрудник Жодинского филиала автопарк №18, все эти проблемы из-за того, что теперь проверяют техническое состояние автобусов.

14 февраля в 7.20 на остановочном пункте «Культтовары», в автобусе, который следовал по маршруту №6, загорелось колесо. Произошло это из-за того, что тормозные колодки заклинили, и тормозной барабан нагрелся.

На той же неделе, по сообщениям наших читателей, был еще один случай с жодинским автобусом. Это произошло после старшного ДТП в Смолевичах.

«На мінулым тыдні мой бацька ехаў на аўтобусе-маршрутцы ў Менск ад жодзінскага аўтапарку. Адмовілі тармазы, ручнік таксама не спрацаваў! Здарылася гэта на жодзінскім цэнтральным скрыжаванні — неяк удалося спыніцца без ДТП, хуткасць нізкая была. А калі б на трасе? Апошнім часам гэта становіцца нормай, бо грошай няма на новыя аўтобусы», — написал горожанин, отец которого ехал на маршрутке автопарка в Минск.

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