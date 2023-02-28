Российский фронт посыплется: журналист спрогнозировал контрнаступления ВСУ 5 28.02.2023, 9:07

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Кремль вряд ли сможет навязать противостояние.

Российский блогер, журналист Майкл Наки спрогнозировал, как будут развиваться события на фронте весной и летом. По его словам, самой перспективной целью для контрнаступления ВСУ является Запорожское направление.

Журналист отметил, что важным условием является поставка вооружений Украине.

«План выглядит так – сначала приезжают дальнобойные снаряды для HIMARS, М270, MARS, и на расстоянии 120-130 километров (это – территория, которая полностью покрывает оккупированные территории, не считая Крыма, потому что там этот радиус пока доходит где-то до половины полуострова) просто высекаются все российские склады. Как это было, когда приехали первые HIMARS и высекалось по 10 складов в день. Это необходимо, потому что это полностью рушит российскую логистику», - сказал Наки в интервью «Главреду».

Если уничтожаются склады, Россия вынуждена размещать их дальше, что снижает возможности, в том числе, и к обороне на оккупированных территориях.

«Дальше, соответственно, формируются группы для прорыва – танки, БМП и прочее, и начинается наступление. В таких условиях я не думаю, что Россия сможет сильно навязать противостояние – скорее всего, российский фронт посыплется. Опять же, если РФ не предпримет каких-либо действий вроде масштабной мобилизации», - предположил Наки.

Таким образом, Украина сможет отвоевать свои территории как минимум в границах по состоянию на 23 февраля 2022 года.

«Дальше будут проблемы, которые можно и нужно решать уже впоследствии, с выходом на границы 1991 года. Особенно встанет вопрос Крыма, потому что если с Донецком и Луганском понятно как их возвращать, то с Крымом чуть сложнее, потому что там маленькая соединяющая артерия с российской стороны, которую надо выводить из строя», - добавил журналист.

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