Майор ВСУ о «Мачулищах»: Теперь Россия боится за весь свой авиапарк 6 28.02.2023, 9:13

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Армия РФ потеряла ключевой самолет.

Российский самолет А-50, разрушенный на территории Беларуси 26 февраля, имел особое значение для армии страны-оккупанта. Он определял средства противовоздушной обороны Украины, места расположения украинских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных систем, благодаря чему российские самолеты и ракеты могли обходить наибольшие скопления украинских средств ПВО. Поэтому вывод его из строя имеет крайне важное значение для украинской обороны.

Противовоздушная оборона Украины значительно усилилась, поэтому враг пытается уберечь свой боевой авиапарк. Сейчас вблизи украинских границ находится около 400 самолетов и 300 вертолетов оккупанта, но он колеблется, атаковать ли ими Украину. Армия России уже потеряла в этой войне огромное количество бронетехники. Если потеряет еще и большое количество самолетов, она фактически будет разоружена. Такое мнение в эксклюзивном интервью «Обозреватель» высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– 26 февраля на военный аэродром «Мачулищи» была совершена атака, там раздались два взрыва. Поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. Считаете ли вы, что украинская армия начала атаковать военные объекты на территории Беларуси? Что будет дальше? Если ВСУ будут наносить такие удары, что это даст для нашей обороны?

– Разрушенная снегоуборочная техника никак не поможет в нашей обороне, но разрушенный самолет А-50 – очень поможет нашим ПВО. Это самолет дальней радиолокационной разведки, поднимавшийся и не заходивший в зону поражения наших средств противовоздушной обороны, но определявший места, где находятся наши ЗРК, радиолокационные комплексы.

Это очень дорогой самолет. Он выглядит довольно необычно. Сверху на нем прикреплена тарелка, которая фиксирует электромагнитное излучение наших радиолокационных станций, чтобы найти их координаты. Этот самолет мог давать координаты крылатым ракетам и российским самолетам, чтобы те обходили наиболее плотные участки нашей ПВО.

Какими именно средствами была совершена атака, мы пока не знаем, это не афишируется. Это могла быть диверсионная акция, воздушная атака. Но мы помним, что летом наши партнеры по НАТО предостерегали нас от любых атак за пределами территории Украины, потому что, как думали тогда, это могло привести к эскалации конфликта.

Но большей эскалации быть уже не может. Министр обороны Великобритании сказал, что на линии обороны находится 97% российской армии. Поэтому мы имеем полное право, согласно всем международным нормативным документам, атаковать те объекты, с которых осуществляются атаки на нашу страну, независимо от того, где именно они расположены – на временно оккупированных территориях, в России или Беларуси.

Это военные объекты, с которых нас атакуют, поэтому мы имеем право уничтожать их. Точнее, это не просто наше право – это наша обязанность.

– Еще одна история с самолетом случилась также 26 февраля. Сбит российский Су-25. По предварительной информации, это произошло под Авдеевкой. Вражеский самолет попал под Stinger. Насколько это хорошая новость для нас в плане помощи, получаемой Украиной? Действительно ли сегодня украинская армия сможет уничтожить большое количество самолетов врага?

– У наших границ находится около 400 военных самолетов и 300 вертолетов. Враг до сих пор колеблется, атаковать ли Украину самолетами, потому что в воздушном бою мы можем уничтожить большое количество их самолетов.

К началу войны Россия имела ориентировочно 2800 боеспособных самолетов. Сейчас осталось около 2500. Они жалеют использовать эти самолеты в бою. Они уже лишились огромного количества бронетехники. Если они лишатся еще и самолетов, то фактически это будет означать разоружение армии.

Самолет разбился на территории России, но был поврежден. Насколько я знаю, пилот катапультировался, но вроде бы уже стал «двухсотым», из больницы ушел на концерт Кобзона.

Необходимо понимать, что наши западные партнеры публично говорят о помощи в общих чертах, например, о танках и боеприпасах. Но они поставляют нам не две позиции. Там слишком большая номенклатура, просто об этом не сообщается. Мы не должны отчитываться перед всем миром, какое вооружение мы получаем и какое вооружение нам поставляют наши партнеры.

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