Пьяный российский «мобик» взорвал гранату в квартире собутыльницы 3 28.02.2023, 9:26

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иллюстрационное фото

Еще один — кинул Ф-1 в ноги сослуживца.

26 февраля в многоэтажном доме Краснодара 34-летний Кирилл П., недавно вернувшийся из зоны боевых действий в Донецкой области, устроил попойку в квартире собутыльницы. Вместе с ним за столом была не только женщина, но еще несколько знакомых, которые пришли на «вечеринку» с детьми, пишет «Диалог».

Изрядно выпив, «доброволец» достал привезенную с Донбасса гранату РГД-5, которая через какое-то время сдетонировала.

Оккупант получил осколочные ранения. Во время обысков в квартире нашли еще одну гранату, ее обезвредили саперы.

Теперь «добровольцу» грозит уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

ТГ- «Досье шпиона» пишет еще об одном инциденте с гранатой и пьяным российским военным. На этот раз нетрезвый мобилизованный, Николай Смолов, ефрейтор одного из мотострелковых полков 6-й общевойсковой армии (в/ч 31807, Ленинградская область) решил «повеселиться» и бросил гранату Ф-1 в ноги сослуживцу сержанту Алексею Сергееву.

Пострадавший получил многочисленные тяжелые увечья.

Во время допроса Смолов заявил, что во всем отдавал себе отчет, но не сожалеет о поступке. Более того, он угрожал расправой своим сослуживцам и, чтобы не бросать слова не ветер, выхватил нож и набросился на рядового Алексея Лаврова.

В итоге Смолова «разоружили» и заперли в подвале до выяснения обстоятельств.

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