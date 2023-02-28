В Беларуси можно было увидеть полярное сияние 2 28.02.2023, 9:31

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фото: BELTA

Удивительное природное явление попало на фото.

В Беларуси в ночь на 28 февраля в небе заметили полярное сияние — в Гродно его было видно лучше всего, пишет БелТА.

В Гродно, расположенном на 53° северной широты, полярное сияние было заметно из-за интенсивной магнитной бури, индекс геомагнитной активности которой достиг уровня Кр-7. Автор фото природного явления — Леонид Щеглов.

Полярное сияние наблюдали и в других странах на севере Европы: в Великобритании, Германии, Латвии, России и других.

Ранее на днях Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выпустило предупреждение о корональном выбросе массы на Солнце, способном вызвать геомагнитные бури 27 и 28 февраля.

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