Белый дом прокомментировал визит Лукашенко в Китай 28.02.2023, 9:37

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Пекин углубляет сотрудничество с РФ.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал визит Александра Лукашенко в Китай, который должен начаться сегодня.

«У меня нет непосредственной реакции на это, за исключением того факта, что это очень соответствует нашим опасениям. КНР и Россия углубили свои отношения, отношения, которые уже углублялись в последние месяцы и, по сути, в течение последних нескольких лет. Но тот факт, что КНР сейчас взаимодействует с Лукашенко, который, по сути, уступил свой суверенитет России, является лишь еще одним элементом углубляющегося взаимодействия КНР с Россией, со всеми теми, кто участвует и поддерживает жестокую войну России против Украины», — сказал Прайс.

Перед тем, как ответить на вопрос о Беларуси, пресс-секретарь Госдепартамента еще раз подтвердил озабоченность США возможным оказанием военной помощи РФ со стороны Китая.

«Мы обеспокоены тем, что КНР рассматривает возможность оказания летальной помощи России для использования Россией в Украине по ряду причин, в том числе из-за влияния, которое это окажет на поле боя внутри Украины, а также потому, что КНР пытается сохранить видимость нейтралитета», — сказал он.

Как писал сайт Charter97.org, американский Институт изучения войны считает, что Лукашенко может начать возить для РФ оружие из Китая.

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