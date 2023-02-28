Генерал Сырский: На штурм Бахмута россияне бросили наиболее подготовленные отряды

Генерал Сырский: На штурм Бахмута россияне бросили наиболее подготовленные отряды5
- 28.02.2023, 10:24
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Враг пытается окружить город.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, несколько дней назад побывавший в Бахмуте Донецкой области, заявил, что на штурм города российские оккупанты бросили наиболее подготовленные отряды. Его заявление цитирует Military Media Cente.
В первую очередь речь идет о боевиках ЧВК «Вагнера».
«Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды «Вагнера», пытающиеся прорвать оборону наших войск и окружить город», — заявил Сырский.
«Бои за Бахмут — многочисленные примеры стойкости со стороны украинских защитников, мужества и героизма», — сказал генерал.