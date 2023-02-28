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Генерал Сырский: На штурм Бахмута россияне бросили наиболее подготовленные отряды

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  • 28.02.2023, 10:24
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Генерал Сырский: На штурм Бахмута россияне бросили наиболее подготовленные отряды

Враг пытается окружить город.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, несколько дней назад побывавший в Бахмуте Донецкой области, заявил, что на штурм города российские оккупанты бросили наиболее подготовленные отряды. Его заявление цитирует Military Media Cente.

В первую очередь речь идет о боевиках ЧВК «Вагнера».

«Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды «Вагнера», пытающиеся прорвать оборону наших войск и окружить город», — заявил Сырский.

«Бои за Бахмут — многочисленные примеры стойкости со стороны украинских защитников, мужества и героизма», — сказал генерал.

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