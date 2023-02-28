«Машина диктатора может стать следующей целью партизан» 22 28.02.2023, 10:51

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Какая разница, бронеавтомобиль или военный аэропорт.

Украинский политолог Виктор Небоженко считает, что после атаки на аэродром в Мачулищах Лукашенко больше не находится в безопасности:

«Диверсанты подорвали российский самолет-разведчик на военном аэродроме в 12 км от столицы Беларуси Минска. Тут все важно: и то, что удачная диверсия была проведена против российского военного самолета в глубине страны, и то, что успешная диверсия произошла практически в пригороде Минска. Это означает, что Лукашенко как хозяин Беларуси, оказывается в зоне действия диверсионных групп антипутинских прокси-сил, которым безразлично, что взрывать – бронированную машину Лукашенко или хорошо охраняемый военный аэропорт.

Теперь одно дело, когда Лукашенко отдает приказ избивать и бросать в тюрьму мирных граждан Беларуси, другое дело – самому подвергаться реальной опасности вооруженного нападения диверсантов или партизан по дороге в окрестностях Минска. Если для России уничтожение такого ценного самолета-разведчика – это сильный удар, то для Лукашенко ситуация, когда все подъезды к Минску становятся для него реально опасными, – очень неприятна и необычна.

Почувствовав угрозу собственной жизни, что будет делать Лукашенко – «бежать» в Москву или Пекин?» — пишет Небоженко в «Фейсбуке».

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