Ученые выяснили, как часто надо пить кофе, чтобы напиток сохранял эффект 4 28.02.2023, 10:55

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Со временем действие бодрящего действия напитка снижается.

Вероятно, любой любитель кофе ощущает, что с увеличением частоты употребления эффект бодрящего действия напитка снижается. Информация об этом размещена в журнале NLM.

Однако ученые из Национального института здравоохранения США провели исследование, чтобы выяснить, как часто нужно употреблять кофе, чтобы сохранить его бодрящий эффект.

Исследователи установили, что употребление кофеина на протяжении трех дней увеличивает количество рецепторов, отвечающих за восприятие напитка. Чем больше этих рецепторов, тем больше кофе нужно выпить для ощущения эффекта бодрости от него. Чтобы вернуть уровень аденозиновых рецепторов к исходному состоянию, необходимо воздержаться от кофеина в течение семи дней. Для сохранения тонизирующего действия от кофе стоит пить его не чаще, чем раз в неделю.

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