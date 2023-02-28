Утилизационный сбор: за что платят белорусы? 28.02.2023, 11:12

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Вокруг этого обязательного платежа возникает много споров и разногласий.

Автовладельцев, которые ввозят в страну автомобили, «вежливо» просят уплатить утилизационный сбор, что в значительной степени может отразиться на конечной стоимости автомобиля. Но что это за сбор и для чего он нужен? Об этом пишет abw.by.

Что это такое

Налоговый кодекс говорит о том, что плательщиками утильсбора признаются физические и юридические лица, приобретающие в собственность транспортные средства, ввозимые в Республику Беларусь. Кстати, утильсбор не является таможенным платежом. Он уплачивается в белорусских рублях в республиканский бюджет на счет Минфина и впоследствии используется для утилизации неэксплуатируемых авто.

Сам утилизационный сбор в Республике Беларусь ввели относительно недавно, в 2014 году. Несмотря на «молодость», вокруг этого обязательного при ввозе машины из-за границы платежа возникало много споров и разногласий. К примеру, если привозить «немолодые» машины с большим объемом двигателя, размер платежа может оказаться сродни стоимости самого автомобиля, если не больше.

Оплачивать утильсбор необходимо только один раз, после чего на руки выдают квитанцию, подтверждающую платеж. Не хотите платить – сбор взыщут принудительно. Любопытно, что постановлением Совмина в 2016 году утилизационный сбор для физических лиц был увеличен в 8,25 раза! Это было сделано для урегулирования ввоза автомобилей с территории ЕАЭС и уменьшения оттока денежных средств в другие государства.

Сумма платежа под названием утилизационный сбор зависит от:

- возраста машины;

- ее назначения;

- объема двигателя.

Сумму рассчитать достаточно просто: умножаем размер ставки на коэффициент, который зависит от возраста машины, назначения и объема двигателя. В интернете хватает разных калькуляторов для определения размера сбора, так что найти подходящий можно за минуту-другую.

Следует отметить, что при ввозе машины для личного пользования (для физических лиц) в ставке утильсбора объем двигателя не учитывается.

Первая колонка с цифрами – автомобили не старше трех лет, вторая – от 3 до 7 лет, третья – старше 7 лет. То есть для физлиц, которые ввозят автомобили, важен только возраст машины. Юридическим лицам в этой части не повезло: для них учтут и возраст, и объем, и массу транспортного средства.

Хоть утильсбор налогом и не называют, но по своей сути он таковым является: мы платим деньги, которые впоследствии будут потрачены на утилизацию старых, нерабочих или неэксплуатируемых автомобилей. Официальная причина появления утильсбора такова: «… в целях рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также максимального вовлечения отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья» (Указ №64 «Об утилизационном сборе в отношении транспортных средств»).

В 2019-м утильсбор ввели для прицепов и полуприцепов категории 04 (техническая допустимая масса свыше 10 тонн), а также в отношении специализированных прицепов и полуприцепов этой категории старше трех лет.

Беженцам, иностранным подданным, дипломатическим и консульским служащим утильсбор платить не нужно. Не требуется уплаты этого платежа для иностранной безвозмездной или международной технической помощи. Указом №29 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов» с 1 января 2022 года от утилизационного сбора освобождены ввозимые в Беларусь грузовые автомобили экологического класса Евро-6, если они не старше одного года. Сюда попали седельные тягачи полной массой свыше 12 тонн (но не более 50 тонн) и моторные транспортные средства для перевозки грузов полной массой свыше 20 тонн (но не более 50 тонн).

Для справки: на самосвал, предназначенный для работы в условиях бездорожья, полной массой свыше 350 тонн размер утилизационного сбора составляет 490 тысяч рублей, или чуть больше 180.000$!

Как утилизировать

Просто бросить старую машину на улице не выход – посчитают автохламом, увезут на стоянку и насчитают суммы за хранение машины. Поэтому для начала снимаем автомобиль с регистрационного учета в ГАИ и в заявлении указываем основание «в связи с утилизацией транспортного средства».

Дальше выбор широк. Организаций, которые занимаются утилизацией автомобилей, много. Конкуренция привела к тому, что некоторые оказывают услуги «под ключ», начиная с оформления в ГАИ и до физического вывоза автомобиля с места его нахождения на разборку и утилизацию, с последующей отправкой отходов на переработку.

Важно, чтобы на руках у автовладельца остались документы о передаче машины на утилизацию (промышленную переработку), так как они являются основанием для снятия машины с учета в ГАИ (п.42 постановления совмина №1849).

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