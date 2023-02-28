Путин сумел разочаровать сразу всех 2 Телеграм-канал «Родина слонов»

28.02.2023, 11:44

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Хозяин Кремля не знает, что делать.

О долгожданном и судьбоносном обращении Путина к федеральному собранию, которое состоялось всего неделю назад, успели уже забыть так, как будто оно было в прошлом веке. Унылое и скучное выступление, тем не менее, действительно является судьбоносным, однако совсем не в том ключе, в котором представлял себе стареющий морской пехотинец.

Своей зажигательной речью Путин сумел разочаровать сразу всех. Турбопатриотов, которые ожидали объявления Путиным священной войны проклятому Западу, чтобы как в Великую Отечественную напрячь все усилия страны ради победы; значительную часть населения (не исключаю, что и большинство), которая хотела бы завершения СВО и возвращения ситуации в стране в то состояние, которое предшествовало ее началу. Бюрократию и российский правящий класс, которому окончательно стало ясно, что Путин в стратегическом тупике и не знает, что делать.

Своей речью Путин не смог преподнести никакой картины будущего. Он не обозначил ни одной цели. Спустя год войны он так и не смог сформулировать, какова цель войны, в чем заключается победа и как ее достичь. Все, что смог предложить Путин – это ужас без конца. Как в армии: копать отсюда и до обеда. После этого выступления всем стало очевидно, что король-то голый. Он не знает, что делать. У него нет никаких идей, кроме как пустить ситуацию на самотек и ждать, что что-то само собой изменится в его пользу, как это не раз бывало в его жизни.

Результатом этой речи Путина станет апатия, которая охватит всю страну. Апатия, которая будет приближать поражение России. Полностью демотивированная мобилизованная армия, которая не знает, ради чего воюет и до куда она должна воевать, неспособна выиграть войну. Демотивированное общество неспособно обеспечивать поддержку армии. Лишенная мотивации бюрократия и правящий класс будут заниматься чем угодно: коррупцией, спасением себя и награбленного, сотрудничеством с Западом и Украиной, тихим саботажем и т.д., но не работой на абстрактную победу.

Полагаю, что многие мои читатели могут посчитать, что отсутствие мотивации – это едва ли не самая последняя проблема России сейчас. Но это не так. Половина любого учебника по бизнесу или менеджменту посвящена мотивации. Именно мотивация является главным ключом успеха любого предприятия. Без нее слесарь Вася будет не докручивать болты на танке, проверяющий Ваня закроет на это глаза, и так по всей цепочке вплоть до поля боя, на котором окажется не готовая к боевым действиям техника. Рядовой Серега решит напиться и сохранить жизнь, а не доехать на грузовике с боекомплектом до передовой, чтобы доставить туда снаряды. Невозможно будет удержать фронт в случае наступления ВСУ, когда солдаты не уверены, что с соседних позиций не убегут их сослуживцы.

Чиновники, которые понимают, что ситуацию уже не спасти, перестанут пытаться донести наверх, что предлагаемые руководством действия бессмысленны или наоборот вредны: не стал же никто препятствовать остановке экспорта трубопроводной нефти в Польшу, который оставался за рамками санкций, в ответ на поставку Польшей танков Leopard 2 Украине. Теперь, вместо продажи этих объемов по контрактной рыночной цене, ее придется продавать со скидкой в Азию, в то время как Польша без особых усилий заместит выпавшие объемы. Такими действиями Кремль утопит российскую экономику быстрее, чем Запад санкциями.

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