На мостах через Припять военные досматривают автомобили

На мостах через Припять военные досматривают автомобили4
- 28.02.2023, 12:17
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Возможно, ищут «диверсанта».
Выборочный досмотр автомобилей проводится на мостах через Припять в Мозыре, а также в Лельчицах, сообщает гомельское издание «Флагшток».
«Военные вместе с ГАИ стояли всю ночь и сейчас останавливают и обыскивают автомобили, которые им не нравятся. Пробка на старом мосту через Припять растянулась на несколько километров», — сообщила изданию жительница Калинковичского района.
Вчера райотделы милиции и МЧС получили ориентировку на мужчину, который «совершил особое тяжкое преступление в г. п. Мачулищи».
Имеет ли розыск мужчины отношение ко вчерашнему инциденту на аэродроме в Мачулищах — неизвестно.
Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.
В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.