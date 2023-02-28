На мостах через Припять военные досматривают автомобили 4 28.02.2023, 12:17

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Мост через Припять

иллюстрационное фото

Возможно, ищут «диверсанта».

Выборочный досмотр автомобилей проводится на мостах через Припять в Мозыре, а также в Лельчицах, сообщает гомельское издание «Флагшток».

«Военные вместе с ГАИ стояли всю ночь и сейчас останавливают и обыскивают автомобили, которые им не нравятся. Пробка на старом мосту через Припять растянулась на несколько километров», — сообщила изданию жительница Калинковичского района.

Вчера райотделы милиции и МЧС получили ориентировку на мужчину, который «совершил особое тяжкое преступление в г. п. Мачулищи».

Имеет ли розыск мужчины отношение ко вчерашнему инциденту на аэродроме в Мачулищах — неизвестно.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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