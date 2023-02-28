В небо над Петербургом поднимали истребители: что известно 3 28.02.2023, 12:21

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Возможно, дело в неизвестном дроне.

Воздушное пространство над Петербургом начали открывать. Об этом пишет местное СМИ «Фонтанка».

Как писал сайт Charter97.org, воздушное пространство над городом и в Ленинградской области закрыли, а в небо поднимали два истребителя — Су-35 и МиГ-31.

Был введен план «Ковер». Неопознанный объект, из-за которого закрыли небо, как пишут СМИ, похож на большой беспилотник.

Он был замечен в 160-200 километрах от Петербурга. Такую информацию Минобороны России передало в аэропорт Пулково.

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