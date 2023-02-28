Дмитрий Бондаренко: Российские военные в панике 28.02.2023, 12:33

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Инцидент в Мачулищах бьет по их чувству безопасности.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прокомментировал для телеграм-канала «Баста!» новость о возможной ликвидации российского самолета ДРЛО А-50 в Мачулищах:

— 26 февраля на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Выдвигаются разные версии произошедшего. Как вы думаете, что там произошло?

— Основная версия — пострадал российский самолет ДРЛО А-50 с радиолокационной системой — упрощенный аналог американского АВАКСа. При этом нет информации, подтверждающей инцидент ни от белорусских властей, ни российских военных. Окончательно вывод сделать сложно, у меня нет этой информации.

Будем исходить из того, что самолет действительно пострадал.

— В августе прошлого года на аэродроме в Зябровке также взрывалась техника РФ. Какое влияние подобные инциденты оказывают на российских военных в Беларуси?

— Инциденты под Гомелем и в Мачулищах отличаются по масштабам. Если в Мачулищах действительно был поврежден один из ключевых российских самолетов ДРЛО А-50 за 500 миллионов долларов, который собирает разведданные с территории Украины и используется в запуске ракет для целеудержания, думаю, это не радует ни россиян, ни режим Лукашенко.

Этот инцидент сильно бьет по их чувству безопасности и контроля над ситуацией.

И если подтвердится, что самолет действительно пострадал, то я соглашусь с российским журналистом Александром Невзоровым, что «Кремль должен быть в бешенстве», потому что это невероятная потеря для российской авиации и российской армии. С учетом того, что подобные события были и в Саратове, и в Курске, и на военных объектах в Белгороде, плюс удары по оккупированным Мариуполю и Мелитополю, которые якобы «находятся не в зоне действия украинских ракетно-артиллерийских сил», то сейчас состояние российских военных близко к панике.

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