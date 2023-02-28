Как за 10 лет изменились зарплаты в Беларуси, Польше и Литве 6 28.02.2023, 12:49

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Цифры соседей впечатляют.

«Наша ніва» сравнила, как за последние 10 лет изменились зарплаты в Беларуси и соседних Польше и Литве.

Литва

Средняя зарплата на руки в Литве составляет 1153 евро, или около 1225 долларов США. Десять лет назад средняя зарплата в Литве равнялась 530 евро, или около 715 долларов по тогдашнему курсу. Таким образом, за последние 10 лет средние зарплаты в Литве выросли больше, чем на 70% в долларовом эквиваленте и почти на 120% в евро.

Польша

Средняя зарплата на руки в Польше по итогам января 2023 года составила 5038 злотых, или около 1120 долларов США, или около 1055 евро.

В начале 2013 года среднестатистический поляк получал чистыми в месяц 2730 злотых, что по тогдашнему курсу равнялось 840 долларам, или около 615 евро. Таким образом, за 10 лет средние зарплаты в Польше выросли почти на 35% в долларовом выражении и почти на 75% в евро.

Беларусь

После уплаты налогов, по официальным данным, среднестатистический белорус за январь получил на руки 1 449 рублей, что около 518 долларов, или около 485 евро.

Десять лет назад, в январе 2013 года, белорусы в среднем получали по 435 долларов на руки. Таким образом, в долларовом эквиваленте зарплаты белорусов за последние десять лет выросли приблизительно на 19%. Инфляция самого доллара за этот период составила почти 30%.

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