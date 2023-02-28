Политолог: Китай может поддержать создание Приамурской Федерации 2 28.02.2023, 13:02

1,742

А некоторые регионы России могут войти в КНР.

В интервью «Главреду» политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик дал прогноз о распаде РФ.

— Если произойдет распад России, который предусматривает отделение субъектов от федерального центра, Китай может проявить политическую волю. Пекин может поддержать создание и формирование дружественных независимых государств у своих границ. Например, Приамурскую Федерацию или Дальневосточную Республику. Впрочем, на некоторых территориях китайская армия может провести работу по стабилизации ситуации, недопущению вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф. Возможно и силовое вмешательство там, где Пекин увидит формирование антикитайских режимов.

Не исключаю, что некоторые регионы отойдут Китаю как ранее потерянные территории, от которых Пекин никогда не отказывался, даже несмотря на соглашения о мире и границах. Китай помнит, что прошлое столетие началось с интервенции России в Манчжурию.

Китай ничего не забыл – северные варвары остаются северными варварами. Будут ли варвары субъектами, зависит от способности Москвы контролировать безопасность на местах. Когда ослабление федерального центра станет угрозой безопасности Китая, Пекин предпримет усилия, чтобы установить свой контроль над территориями или создаст для этого режимы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».