«Ник и Майк»: Пауки в банке активно зашевилились 1 28.02.2023, 13:03

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Генеральчики хунты размышляют, кого бы «принести в жертву».

Telegram-канал «Ник и Майк» комментирует поездку Лукашенко в Китай на фоне взрывов на аэродроме в Мачулищах:

— Помимо целей визита, которые мы обозначали раньше, после взрывов в Мачулищах добавилась еще одна. Как договориться с Китаем о том, чтобы отскочить от России. Может дойти до предложения поделить зоны влияния.

Синепалый синегуб вообще очень легко чужими территориями разбрасывается. Лести и предательства не занимать. Другое дело, что предателей не любят нигде.

Генеральчики хунты тем временем размышляют, кого бы принести в жертву к возвращению. Попытки свалить все на Тертеля и Лаппо пока не имели успеха. Но пауки в банке зашевелились очень активно. Особенно на фоне слухов во дворце, что Кремль ищет схемы и варианты политического транзита в рамках хунты в кремлевских интересах.

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