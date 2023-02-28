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Канадские военные показали, как учили украинцев управлять танками Leopard 2

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  • 28.02.2023, 13:26
  • 3,920
Канадские военные показали, как учили украинцев управлять танками Leopard 2

Видеофакт.

Военные вооруженных сил Канады и Польши в партнерстве обучали военнослужащих Вооруженных Сил Украины управлять боевыми танками Leopard 2. Соответствующее видео опубликовали в Twitter канадские военные.

- Канадские вооруженные силы в партнерстве с польскими вооруженными силами обучали новобранцев-украинцев основам танка Leopard в западной Польше, – говорится в описании к видео.

В сюжете показана работа на тренажере Leopard, загрузка боеприпасов в пушку танка, а также тренировки на реальном Leopard 2.

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