Сигнал Ирану 2 Илья Куса

28.02.2023, 13:43

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Зачем саудовская делегация приехала в Украину.

На мой взгляд, смысл визита саудовской делегации в Украину состоит в следующем.

Первое – саудовцы хотят поиграть в посредников и миротворцев и за этот статус конкурируют с Турцией и ОАЭ. Посредничество не только позволяет оправдывать свою равноудаленную позицию по РФ и Украине, но и в случае успеха добавляет политических баллов и дипломатического престижа.

Второе – возрастание давления США на ближневосточные государства из-за их нейтралитета беспокоит Эр-Рияд. Чтобы хоть как-то превентивно отбиться от возможной критики Вашингтона в том, что они сохраняют связи с РФ, саудовцы решили нажать на гуманитарную тему, демонстрируя поддержку Украины в этой сфере. По крайней мере, именно в таком контексте Саудовская Аравия выделила Украине $400 млн гумпомощи летом прошлого года, после критики со стороны администрации Байдена.

Третье – иранский фактор. Саудовцы беспокоятся из-за того, что Иран сближается с Россией и совершенствует свое вооружение, испытывая его на украинских фронтах. При этом параллельно Эр-Рияд пытается возобновить диалог с Тегераном через Ирак. Я думаю, что демонстративный визит в Украину должен послать сигнал иранцам о том, что саудовцы тоже будут реагировать на его слишком тесное сотрудничество с РФ в сфере ВПК.

Поменяет ли этот визит позицию Саудии по войне в Украине? Я считаю, что нет. Для этого пока нет серьезных оснований и интересов, ради которых Эр-Рияд готов отказаться от равноудаленности и пожертвовать своим международным статусом-кво с Вашингтоном и Москвой, который они выстраивали после 2016 года.

Поэтому на данном этапе речь идет в первую очередь об обмене сигналами. Месседжи идут в Иран и США.

Илья Куса, «Фейсбук»

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