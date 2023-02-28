Ученые выяснили, как индейцы построили целый город с многоэтажными домами 2 28.02.2023, 14:01

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Фото: Patrick Campbell/CU Boulder

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере объединились, чтобы разгадать тайну.

Высоко на плато Колорадо, на территории современного штата Нью-Мексико, находятся остатки города, который когда-то имел невероятные размеры. Построенные из блоков песчаника и тяжелых деревянных конструкций, здания в каньоне Чако и вокруг него были самыми большими сооружениями, когда-либо построенными в Северной Америке до 19 века. И все же без помощи колес или тягловых животных транспортировка таких массивных кусков материала с близлежащих гор была бы сложной задачей, которую многим трудно себе представить, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере объединились, чтобы разгадать тайну. Команда показала, что человеческий череп, шея и позвоночник вполне способны действовать вместе, чтобы поддерживать деревянную балку весом 60 килограммов на расстоянии 100 километров и больше.

Все, что нужно для того, чтобы нести этот невероятный груз, — пара добровольцев, пара ремней на голову и немного решительности.

- Некоторые люди пекли хлеб на закваске во время COVID. Вместо этого мы носили песок и тяжелые бревна, используя голову, — смеется Роджер Крам, физиолог из университета.

Сначала Крам и два соавтора исследования, нейрофизиолог Джозеф Карзоли и биохимик Джеймс Уилсон, пытались носить бревна на плечах, но быстро поняли, насколько это неэффективно.

- Это было очень изнурительно, — вспоминает Крам. — Это совсем неумный способ переноски тяжелого предмета.

Люди знали об этом тысячелетиями, но сегодня этот древний лайфхак слишком часто игнорируют. К туристическим рюкзакам регулярно прикрепляют поясные ремни, которые помогают разгрузить плечи и перераспределить часть веса на спину.

Гораздо более простой вариант, как оказывается, — прикрепить вес к затылку, используя ремни.

Ремни — это простые инструменты с древними корнями, которые использовали по всему миру на протяжении тысячелетий.

В каньоне Чако и вокруг него археологи обнаружили керамические статуэтки, иллюстрирующие, как древние индейцы использовали такие ремни для переноса ресурсов, а также отрезки из волокна юки, которые могут быть их остатками.

Авторы вспоминают, что шерпы в Непале все еще используют ремни для переноски грузов весом до 111 килограммов, сопровождая туристов, чьи плечи, вероятно, горят от гораздо более легких рюкзаков.

- Ремни позволяют переносить более тяжелые грузы на большие расстояния, не уставая, — объясняет Уилсон.

После нескольких месяцев практики, под руководством Карзоли, Уилсон и Крам могли вместе транспортировать 60-килограммовую сосну вверх и вниз по холмистой дороге со скоростью около 25 километров в день.

Это не намного медленнее, чем пешая прогулка без груза, и исследователи говорят, что это достигнуто с удивительным комфортом.

- На основе нашей проверки концепции мы пришли к выводу, что вполне возможно, что чако могли использовать канатные дороги для транспортировки тяжелых лесоматериалов, — пишут авторы.

Возможно, именно поэтому древние дороги, ведущие к каньону Чако, имеют ширину до 9 метров, что позволяет рабочим переносить тяжелую древесину горизонтально по линии, привязав ее ремнем за лоб.

- Вербальное общение между испытуемыми было критически важным для правильного определения времени подъема и размещения древесины, — пишут Крам и его коллеги. — Испытуемые быстро научились «ходить нога в ногу», чтобы смягчить раскачивание бревна и потерю контроля.

Целеустремленные ученые также носили с собой Т-образные палки, чтобы опираться на них во время перерывов – так им не нужно было постоянно загружать и разгружать ремни. Эту идею они позаимствовали у шерпов из Непала.

На основе их усилий команда подсчитала, что три человека могли бы перенести 85-килограммовую деревянную балку для крыши из лесов гор Чуска вниз в пустыню Чако. Путешествие в общей сложности займет около четырех дней, со временем на отдых и восстановление.

Подсчитано, что для постройки всего города понадобится около 200 000 деревянных балок. Это немалый объем работы, но задача, которая сейчас кажется выполнимой при наличии достаточного количества времени и человеческих ресурсов.

Кто совершил это тяжелое путешествие — непонятно, но поскольку горы являются священными местами в обществе потомков пуэбло, исследователи считают, что путешествие могло быть церемониальным актом, призванным вдохновить на командную работу, сплоченность, доверие и веру.

Возможно также, что для строительства больших домов в каньоне Чако использовали рабов, как утверждают некоторые устные предания.

- У нас нет точных доказательств того, что для транспортировки древесины в Чако действительно использовали канатные дороги, — признают ученые, — но мы продемонстрировали, что этот метод был бы высокоэффективным.

Следующим шагом, говорят исследователи, должна стать современная реконструкция всего путешествия, чтобы проверить, было ли оно действительно возможно.

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