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Двое белорусов погибли в крупном ДТП на востоке Польши

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  • 28.02.2023, 14:29
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Двое белорусов погибли в крупном ДТП на востоке Польши
Фото: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

Легковое авто столкнулось со школьным автобусом.

Двое белорусов погибли после лобового столкновения школьного автобуса и легковушки недалеко от Бельска-Подляского на востоке Польши. На сообщение воеводского пожарного управления в Варшаве обратило внимание издание Most.

Авария произошла утром 27 февраля недалеко от Бельска-Подляского в Подляском воеводстве Польши. Около 9 часов утра школьный автобус и легковой автомобиль Citroen столкнулись лоб в лоб, после чего легковушка опрокинулась в кювет.

В Citroen ехали пятеро человек: двое погибли на месте, а троих госпитализировали с тяжелыми травмами. В автобусе, кроме водителя, находился один пассажир, оба не пострадали.

По информации издания, один из погибших на месте аварии — 55-летний местный житель, который находился за рулем, второй — гражданин Беларуси.

Сегодня в больнице умер еще один 28-летний белорус. Еще двое пострадавших остаются в больнице.

Фото: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie
Фото: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie
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