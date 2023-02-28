Что происходит на Запорожском направлении: анализ военного эксперта 28.02.2023, 14:40

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План россиян о наступлении на Орехово терпит поражение.

Некоторое время назад я обращал внимание на то, что в Запорожской области российские оккупационные войска (РОВ) не смогут наступать по широкому фронту, а потому, сконцентрируют усилия по узкому фронту, в частности, в направлении Орехово, считает украинский военный эксперт Александр Коваленко.

К середине февраля РОВ сконцентрировали по трассам Т0812 и Т0408 до 9 БТГр. Это говорило о недостаточном распределении имеющегося ресурса по фронту до 10 км и ярким примером тому был Угледар, где даже концентрация 3 БТГр на 1 км в наступлении не помогла оккупантам захватить городок.

В свою очередь, РОВ не стали делать резких движения после достижения концентрации в 9БТГр на данном участке, а продолжили его насыщать, размещая так же по трассе Т0815 дополнительные силы и средства, тем самым готовя на Орехов наступление с трёх сторон.

Таким образом, в направлении Орехово уже сконцентрировано до 11 БТГр, что является, по сути, третью от всей группировки РОВ в Запорожской области. Кроме того, формируется резерв, который в максимальном объёме может достигать 6-7 БТГр, что уже будет составлять до 50% от всей группы РОВ.

Это всё наталкивает на мысль, что командование РОВ не отказывается от планов наступать на Орехов, формируя ударную группу, разительно отличающуюся от того, что было применено под Угледаром. Но нюанс в том, что эта группа стягивает ресурс самой запорожской группировки и возникает вопрос, а что будет когда само наступление на Орехов провалится, а оно провалится, и эти подразделения утратят боеспособность?

Ведь таким образом свою боеспособность утратит половина всей запорожской группировки РОВ. А вот, что тогда будет - увидим.

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