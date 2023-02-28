Генерал Ходжес: Не завидую российским солдатам в Беларуси 28.02.2023, 14:45

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Бен Ходжес

Американский военный прокомментировал взрывы в Мачулищах.

Бывший командующий войск США в Европе, генерал Бен Ходжес прокомментировал взрывы на аэродроме в белорусских Мачулищах.

«Я бы не хотел быть российским солдатом в Беларуси, водящим грузовик, работающим рядом с железной дорогой или охраняющим что-либо в российских тыловых районах в Беларуси», — написал генерал в Twitter.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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