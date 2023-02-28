Так падают империи 3 Алексей Гончаренко

28.02.2023, 14:54

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Алексей Гончаренко

Российская дипломатия – мертва.

Российское влияние – ноль. Даже в таком вопросе как Азербайджан и Армения, где Россия играла основную роль.

Так и падают империи. Вчера вы угрожали США и требовали, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года. А сегодня вы «не будете сильно настаивать» на организации переговоров.

И из этого не выйти. Единственное, что важно понимать о современном мире: уважают сильных, не уважают слабых. Россия уже не сильна.

Алексей Гончаренко, «Фейсбук»

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