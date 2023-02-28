Так падают империи

Так падают империи3
- Алексей Гончаренко
- 28.02.2023, 14:54
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Российская дипломатия – мертва.
Российское влияние – ноль. Даже в таком вопросе как Азербайджан и Армения, где Россия играла основную роль.
Так и падают империи. Вчера вы угрожали США и требовали, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года. А сегодня вы «не будете сильно настаивать» на организации переговоров.
И из этого не выйти. Единственное, что важно понимать о современном мире: уважают сильных, не уважают слабых. Россия уже не сильна.
Алексей Гончаренко, «Фейсбук»