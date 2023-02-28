Как при коммунистах: в костеле на Гродненщине закрасили 100-летнюю фреску 3 28.02.2023, 15:27

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Лукашистам не понравилась картина, где бьют российскую армию.

После сюжета на главном пропагандинстском телеканале в католическом храме Божьей Матери Розария в Солах Гродненской области закрасили фреску у алтаря — об этом katolik.life стало известно 28 февраля.

Ранее ведущая-лукашистка Ксения Лебедева возмутилась фреской в костеле с изображением Варшавской битвы 1920 года. Картина была написана вскоре после этого события, отыгравшего большую роль в истории Европы. Тогда Польша смогла остановить наступление армии советской России, которая несла атеистический режим, и добиться перелома в ходе войны. Это произошло 15 августа, в торжество Успения Пресвятой Богородицы.

Победа над российскими захватчиками считается чудом, которое было совершено через посредничество Божьей Матери. Поэтому фреска в этом храме не удивляет, тем более, что он назван в честь Девы Марии Розария. Изображен на картине и священник, который молитвой укрепляет солдат. Однако, по мнению работницы гостелеканала, картина «призывает к разжиганию национальной и религиозной вражды», поскольку там запечатлено «убийство советских солдат».

В том же скандальном телесюжете сообщалось, что райисполком потребовал закрасить фреску. Настоятель тогда говорил, что он «против, потому что они поблагославленные, освященные».

В советское время эту фреску уже закрашивали, а после падения СССР, при реставрации алтарной части, картину восстановили и заново освятили.

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