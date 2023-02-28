Алексей Мельник: Российские ВКС получили громкую пощечину 3 28.02.2023, 15:25

3,532

Алексей Мельник

Фото: Главред

Оккупанты получили первый серьезный урон на территории Беларуси.

26 февраля на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. СМИ сообщили, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50. В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна.

Как изменяются возможности армии РФ после взрыва самолета-наводчика?

Cайт Charter97.org поговорил на эту тему с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником.

— Согласно данным из открытых источников, это не единственный такой самолет, который стоит на вооружении российских Воздушно-космических сил. Понятно, что это серьезный удар, но, тем не менее, у России есть, чем его заменить. Теоретически, потому что неизвестно, какое там истинное состояние дел с остальными, если я не ошибаюсь, пятью или шестью самолетами.

— Будут ли эти самолеты переброшены в Беларусь?

— Скорее всего, да. Этот самолет играет существенную роль в плане разведки целей, наведения на воздушные цели, координации работы истребителей. Поэтому, если такие есть в резерве, то один из них будет передислоцирован на территорию Беларуси.

— Что в символической плоскости означает потеря такого дорогого самолета?

— Это первый такой серьезный удар, который был нанесен российской цели на территории Беларуси. Независимо от того, кто взял на себя ответственность, это еще такая громкая пощечина российским способностям обеспечивать безопасность критических объектов. Этот самолет — неординарная цель. Я бы сказал, что он имеет стратегическое значение для деятельности ВКС РФ.

В российской системе воздушной обороны и вообще организации обороны подобных объектов, есть достаточно серьезные бреши, которые, наверное, в дальнейшем будут использоваться теми, кто противодействует российской агрессии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».