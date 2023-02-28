Кошка из США заработала 100 миллионов долларов 28.02.2023, 15:38

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Животное «создало» собственную марку корма и линейку других товаров.

В течение 10 лет животное «создало» собственную марку корма для кошек, мерч и линейку других товаров. Таким образом кошка заработала $100 млн.

В Лос-Анджелесе живет кошка Нала, у которой есть 4,5 млн подписчиков в Instagram, звание TikToker года и состоянием в $100 млн долларов. Об этом ее хозяйка Пуки, настоящее имя Варисири Матачиттифан, рассказала в эфире This Morning, пишет Daily Mail.

Нала была в приюте для животных. В 2012 году у нее появился аккаунт в Instagram.

«Я думаю, что она была самой первой кошкой в Интернете, которая выдавала себя за себя, как будто она говорила, и я думаю, что это одна из причин, по которой людям это понравилось, это создало ее личность, и она просто действительно милая», - рассказала Пуки.

Кроме того, Нала в настоящее время является рекордсменом Гиннеса по количеству подписчиков в Instagram, а еще она выиграла конкурс TikToker года, обойдя четырех людей.

«По сей день я все еще верю в это, я не думала, что когда-либо буду здесь, даже разговаривая с вами по телевидению в Великобритании, я так благодарна за все, что произошло, и я думаю, что все это случилось по какой-то причине. Мы с моей партнершей познакомились через Instagram в то время, когда я впервые завела ее аккаунт и начала заказывать галстуки-бабочки. Вот как я познакомилась с Шеннон, когда она усыновила двух своих племянниц, им тогда было пять и шесть лет, и ей пришлось бросить работу, чтобы заботиться о них. Она начала создавать свои собственные галстуки-бабочки и продавать их на Etsy, и я спросила ее, могу ли я купить 50 галстуков-бабочек для оптовой продажи, так мы и познакомились», - отметила хозяйка.

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