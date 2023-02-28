Путин изрядно просчитался Олег Белоколос

28.02.2023, 15:44

3,556

Олег Белоколос

Но агрессивная Россия не остановится.

Вероломная и широкомасштабная агрессия РФ против Украины, начатая российскими оккупантами 24 февраля, стала беспрецедентным актом нарушения международного права и более чем очевидным актом агрессии со времен завершения Второй мировой войны в Европе. Сегодня, как и тогда, мощный мировой альянс должен противопоставить сплоченную мощь захватническим планам Путина и его клики. Ведь агрессивная Россия не остановится. Как она не остановилась после оккупации Крыма в 2014 году и начала войны на востоке Украины.

Это было написано год назад – 25 февраля 2022 года – еще многое было для нас неизвестно: еще не знали о том, какой именно путь российскому военному кораблю предложат наши пограничники, как упорно будет защищаться мужественная Чернобаевка, какие преступления совершат российские убийцы и мародеры во временно захваченных украинских городах и селах и как поспешно убегут из под Киева, те, кто мечтал захватить столицу Украины за три дня. Мы еще не знали, как будет освобожден остров Змеиный, как ВСУ будут беспощадно выбивать захватчиков под Харьковом и как будут освобождать Херсон.

Мы уже тогда были уверены, что никогда не сдадимся

Но мы уже тогда были уверены, что никогда не сдадимся. Знали, что украинцы будут сражаться до победы над захватчиками, которые подло, ночью, как коварные воры, пришли на нашу землю и хотят поработить свободный украинский народ.

Мы рассчитывали на жесткую поддержку международного сообщества и говорили, что навсегда запомним наших друзей. Были уверены, что победа будет нашей и на весь мир провозглашали – Слава Украине!

Путин допустил несколько главных ошибок

А потом очень скоро нам здесь и многим в мире стало очевидным, что Путин сильно просчитался в подготовке к войне и допустил несколько главных ошибок. А самой большой из них было то, что всерьез поверили, что якобы власть в Киеве поддерживает лишь «сравнительно небольшое количество людей» с «натовским и американским» образованием.

В РФ утверждали, что представители младшего и среднего офицерского состава Вооруженных сил Украины «не готовы стоять насмерть за киевскую власть». Широко распространенную в РФ тоску по советскому наследию, механически экстраполировали на украинское общество. Его считали почти тождественным русскому. Якобы, украинцы готовы к воссоединению с Россией. Соответственно, разрабатывали специальные методики по подрыву морального духа наших Вооруженных сил, распространяли настроения неверия в способность противостоять российским войскам, предлагали склонять наших бойцов к измене с использованием материальных и других стимулов.

В военной истории трудно найти пример более грубой ошибки в оценке морального состояния потенциального противника

Также во многих материалах говорилось о наличии враждебности и недоверия между «националистическими вооруженными формированиями, являющимися силовым инструментом киевской власти» и регулярными подразделениями ВСУ. В РФ продвигали мысль о том, что «радикальный национализм является проектом сил, не имеющих отношения к украинскому народу». Соответственно, делали совершенно ошибочный вывод о том, что наши военные нелояльны, не доверяют руководству государства и не будут защищать Родину. А наоборот - в случае вооруженного конфликта будут сразу же переходить на сторону противника. Честно говоря, в военной истории трудно найти пример более грубой ошибки в оценке морального состояния потенциального противника.

Впрочем, наша жестокая война с РФ продолжается. И мы, конечно, с нетерпением ждем сокрушительного поражения российских нападающих, освобождения всех временно оккупированных территорий и вступления наших войск в коварно захваченный в 2014 году россиянами Крым. Очень ждем, хотя по истории хорошо известно, что война никогда не идет по плану.

Экономика врага оказалась не готова к длительному сопротивлению нашего государства

Путин же действительно ошибся, когда начал масштабную агрессию против нации, уже в большой степени консолидированной на проукраинской и антироссийской платформах и численностью всего в четыре раза меньше, чем население самой РФ. Очевидно, что хозяин Кремля принял решение о начале масштабной военной агрессии против нашего государства, не дождавшись формирования полноценных мобилизационных человеческих резервов и подготовки соответствующего планирования. Экономика врага также оказалась не готова к длительному сопротивлению нашего государства, консолидированному введению и дальнейшему расширению западных санкций и замораживанию зарубежных активов. Хотя, накопленные ранее ресурсы и доходы от экспорта сырья, в первую очередь в Азию, продолжают пока поддерживать экономику РФ.

Помимо горячей войны на фронтах, в тылу также идет тихая информационная война

Так что впереди еще нелегкое противостояние. Очевидно полное неожиданностей, требующих от всех нас сохранения выдержки и здравого смысла. К сожалению, сплошь и рядом в украинском сегменте интернета наблюдается непонимание того, что кроме горячей войны на фронтах, в тылу также идет тихая информационная война. А лишняя сверхэмоциональность и некоторая болезненная экзальтация только работают на руку врагу. Кремль же подчас коварно устраивает разного рода медиа-провокации, пользуясь нашей свободой слова и удивительной легковерностью некоторых простаков.

Хотя, только попытаемся представить как трудно пришлось бы Уинстону Черчиллю, если бы в его времена существовали соцсети! Уверен, что ему неоднократно вспомнили бы его выражение, что «Война – это главным образом каталог ошибок». Только представьте себе – 3 сентября 1939 года Черчилль был назначен первым лордом Адмиралтейства, а уже в тот же день был торпедирован и затонул британский пассажирский пароход «Атения». 5 и 6 сентября у берегов Испании были утоплены корабли «Босния», «Роял Сетра» и «Рио Кларо». Великобритании пришлось срочно вводить конвоирование судов.

Единственным позитивом для Великобритании по результатам той битвы стали значительные потери немецкого флота

14 октября 1939 года немецкая подлодка U-47 под командованием капитана Прина потопила британский линкор «Роял Оук», стоявший на военно-морской базе Скапа-Флоу на Оркнейских островах. В апреле 1940 года союзные англо-французско-польско-норвежские войска вследствие нерешительности и несогласованности действий потерпели унизительное поражение в Норвегии и были эвакуированы. Единственным позитивом Великобритании по результатам того сражения стали значительные потери германского флота. Не позволившие нацистам впоследствии использовать его во время запланированной операции «Морской лев», предусматривавшей высадку десанта с моря на британские острова.

Как потом справедливо сказал сам Черчилль: «Войны не выигрываются эвакуациями»

Тем не менее, 10 мая 1940 года Уинстон Черчилль вступил в должность премьер-министра. Эвакуация англо-французских войск из Дюнкерка оказалась в целом удачной. Однако само правительство этого не ожидало и как со временем справедливо сказал сам Черчилль: «Войны не выигрываются эвакуациями».

После сокрушительного поражения и капитуляции Франции в июне того года Великобритания, по сути, потеряла и сухопутную армию, и все тяжелое вооружение и оказалась наедине с агрессором, уже захватившим фактически всю Западную и Центральную Европу.

Только на потерянном Крите погибли около 15 тысяч британцев

Наконец, в сентябре 1940 года была одержана тяжелая победа в битве за Британию. Но впоследствии снова наступила полоса почти сплошных неудач. Только на потерянном в мае 1941 года Крите погибли около 15 тыс. британцев. 10 декабря 1941 года в Южно-Китайском море произошло сражение между ВМФ Британии и авиацией японского флота, в результате которого британский флот потерял линкор «Принц Уэльский» и линейный крейсер «Рипалс», что вызвало волну возмущения и сокрушительной критики.

Однако, особенно позорной и практически определившей крах британского господства в Юго-Восточной Азии, стала капитуляция Сингапура 15 февраля 1942 года. Хорошо погонял английские войска по Северной Африке, нанеся им ряд унизительных поражений и известный немецкий полководец Эрвин Роммель.

Сообщения о победах стали появляться на страницах британских газет чаще, чем сведения о неудачах

И только тогда, когда британский командующий Бернард Монгомери получил долгожданную помощь от США в виде мощных танков и новых самолетов, а англо-американская авиация получила неоспоримое преимущество в воздухе, сообщения о победах стали появляться на страницах британских газет чаще, чем сведения о неудачах.

Однако на пути к окончательной победе британцев еще ожидали тяжелые бои в Италии. Крайне непростые моменты во время высадки в Нормандии и горький вкус неудачной десантной операции в районе Арнема. И все же Британия победила и как отметил Черчилль в своей речи по радио «Конец войны в Европе» 8 мая 1945 года: «В конце концов практически весь мир объединился на борьбу с побежденными преступниками. Сердца всех людей на нашем острове и во всей Британской империи сейчас переполняют благодарность к нашим величественным союзникам», а также добавил: «Мы все совершали ошибки, однако парламентское правление показало, что можно вести войну в ее наиболее сложной и длительной форме, и в то же время сохранять все идеалы демократии».

Спустя год после начала масштабной войны в Москве явно не готовы изменить свои цели

А значит и мы не должны впадать в депрессию от отсутствия постоянно хороших новостей с фронта. Нам противостоит жестокий враг с многочисленной армией и кучей накопленных десятилетиями вооружений. Более того, и год спустя после начала масштабной войны в Москве явно не готовы изменить свои цели – захват всей Украины или ее значительной части. В частности, центра, востока и юга с последующим превращением того, что осталось в покорного вассала вроде лукашенковской Беларуси.

В Кремле все еще мечтают об условной Ялте-II

В Кремле все еще мечтают об условной Ялте-II, которая признала бы какие-то «легитимные интересы РФ в сфере безопасности». Добиваться этого планируется с помощью провокаций, постоянных угроз и откровенного шантажа глобальной ядерной войной в случае, если Запад будет продолжать поддерживать Украину. Именно так и никак иначе следует рассматривать недавнюю приостановку участия РФ в американо-российском Договоре о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Российское политическое руководство и военное командование почти так же теряет ориентацию в мире и не понимает или просто не может вести современную войну. Как и верхушка нацистской Германии и командование Вермахта потеряли способность к пониманию войны в действительно мировых масштабах после первых ощутимых поражений от войск антигитлеровской коалиции.

Помощь нам не только постоянно увеличивается, но и трансформируется

На нашей же стороне сегодня вся международная коалиция Рамштайн, весь цивилизованный мир, все люди доброй воли, для которых свобода выбора и неприятие диктата не пустые слова.

При этом помощь нам не только постоянно увеличивается, но и трансформируется в такие формы, которые мало кто мог бы прогнозировать год назад. Так, только на годовщину коварно-вероломного вторжения путинской РФ в Украину о новых масштабных антироссийских санкциях и дополнительной военной и гуманитарной помощи нашему государству объявили Соединенные Штаты, Канада, Польша, Австралия, Великобритания, Швеция, Германия, Южная Корея.

Стало известно о дополнительных совместных действиях стран Большой семерки. К тому же, и это очень важно, Белый дом будет давить на те страны и компании, которые еще не ввели санкции против РФ и пытаются сохранить с ней торгово-экономические отношения.

Предоставление нам западных танков означает однозначное непризнание НАТО существования каких-то российских «красных линий»

При этом меняются и сами партнеры. Как справедливо отметили обозреватели известного британского интернет-портала, специализирующегося на вопросах защиты UK Defence Journal, согласованное решение о предоставлении нам западных танков означает однозначное непризнание НАТО существования каких-то российских «красных линий» и одновременное признание неизбежности наступления Украины для освобождения ее территории, а также осознания того, «что Москва не победит».

Впрочем, на Западе есть и такие, кто все еще искренне или под влиянием агрессивной кремлевской пропаганды считает, что в случае вступления наших войск в Крым путинский режим непременно применит ядерное оружие. А это свидетельствует о том, что «эту войну никто не сможет выиграть» и поэтому следует искать «политическое урегулирование».

Что ж, это должно быть очередным напоминанием нам, что активная и постоянная информационная война также ведется и на международной арене. И этот глобальный фронт для нас не менее важен, чем сейчас на Востоке и Юге.

Нам же в Украине остается сохранять оптимизм, веру в нашу победу над агрессором и твердое единство фронта и тыла. Возможным же путеводителем для нас должны стать вынесенные в эпиграф слова всемирно известного шотландского писателя, поэта, историка Вальтера Скотта – «Сплоченность людей – нерушимая крепость».

Олег Белоколос, gazeta.ua

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».