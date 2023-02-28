Мнение: Лукашенко «вызвали на ковер» в Пекин 9 28.02.2023, 15:46

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фото: ТАСС

Именно по этой причине диктатор лебезит перед Си Цзиньпином.

Telegram-канал «Беларуская выведка» опубликовал свою версию поездки Лукашенко в Китай. Источники сообщают, что визит диктатора в КНР планировался на позднюю весну:

— Внезапно, две недели назад, по линии МИД поступило «приглашение» срочно приехать. Наши источники пояснили, что срочность визита обусловлена остро и динамично складывающейся обстановкой вокруг ж/д транзита в ЕС через польскую границу.

Приговор Почобуту стал своеобразным триггером для поляков. Отказ Лукашенко освободить Почобута стал последней каплей терпения и был остро воспринят в Варшаве. По разным каналам связи всем заинтересованным в транзите сторонам были направлены месседжи о возможном поэтапном временном закрытии границы. Польша находится в достаточно сильной позиции и вполне может позволить себе «временно» приостановить транзит ж/д транспортом на своих переходах, что будет означать коллапс экспорта Китая в ЕС по суше и может привести к долгосрочным и необратимым экономическим последствиям.

Все понимают, что виноват окажется именно Лукашенко. Лукашенко засуетился и залебезил, забрасывая товарища Си ублажающими комплементами, полностью оправдывая свой титул «Главный Шакал Европы».

Перекрытый по вине Лукашенко транзит может стать нерешаемой для Лукашенко проблемой. Наши источники сообщили, что дана команда не обостряться с поляками до окончания визита в Китай. Вполне возможно, что КНР сможет поставить на место заигравшегося в «вершителя судеб Европы» самопровозглашенного местечкового царька Лукашенко.

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