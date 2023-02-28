В Литву под видом мебели пытались ввезти белорусские сигареты 2 28.02.2023, 16:02

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Стоимость контрабанды — два миллиона евро.

В Литве опять перехватили крупную партию сигарет из Беларуси, сообщает Криминальная таможня Литвы.

На прошлой неделе таможенники пропускного пункта «Шальчининкай» нашли нелегальный груз в автомобиле, который перевозил мебель. Сигареты были спрятаны в столешницы.

Таможенники продолжают извлекать сигареты из тайников. По предварительной оценке, стоимость сигарет может составить около 2 млн евро.

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