Украинские бойцы показали, как на поле боя работает пушка «Гиацинт-Б» 28.02.2023, 16:31

Она предназначена для поражения и уничтожения живой цели и боевой техники противника.

Украинские военные продемонстрировали работу пушки «Гиацинт-Б» на поле боя. Она позволяет уничтожать как личный состав врага, так и его технику. Об этом сообщает телерадиостудия МО Украины «Бриз».

Указано, что мобильность и огневая мощность пушки позволяет в совершенстве отрабатывать боевые задания на огневых позициях.

- Прицепная пушка калибра 152 мм «Гиацинт-Б» предназначена для поражения и уничтожения живой цели и боевой техники противника. А в руках украинских артиллеристов такое оружие достигает максимального результата на поле боя, - говорится в описании под видео.

«Гиацинт-Б» - это советская прицепная пушка калибром 152 мм. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 28,5 км осколочно-фугасным снарядом и 33,5 км активно-реактивным боеприпасом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».