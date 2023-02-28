Сокурсник Путина рассказал о главной головной боли Кремля 6 28.02.2023, 16:40

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Юрий Швец

Речь уже даже не о вставании с колен.

Почувствуйте разницу: что Путин говорил накануне вторжения в Украину и что он говорит сейчас. Тогда это был демиург всего мира, который решает стратегические вопросы мироустройства, собирается отбросить НАТО к границам 1997 года, подавить форпост Альянса в лице Украины. Который предупреждает западную цивилизацию, что если там посмеют вмешаться в проведение так называемой спецоперации, то они понесут такой удар и потрясение, которых не несли никогда в своей истории.

И вот в результате «победоносной» путинской войны теперь главная головная боль Кремля и Путина лично – что дело идет к развалу России, рассказал экс-сотрудник КГБ СССР Юрий Швец на своем канале в YouTube.

То есть речь уже не о «великой державе» и даже не о вставании с колен – сейчас хоть бы Рашу путинскую сохранить, чтобы там не появились московиты, уральцы и другие.

Россия – это уникально колониальная страна. В то время как колонии Испании, Португалии, Великобритании были где-то там, за океанами, – Россия вся, в рамках своих границ, является колониальной империей. Метрополия – это Москва и примкнувший к ней Петербург, а вся остальная территория – это колонии Московии, которые она грабит.

Причем угроза развала этой империи стала настолько реальной и опасной, что Путин вынужден специально об этом говорить. И кто же довел Россию до такого состояния? Вроде же совсем недавно все было хорошо, Россия вроде бы встала с колен, с деньгами все было хорошо, газ и нефть продавались – и тут такой крах.

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