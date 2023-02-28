В барановичском филиале «Атланта» новая волна увольнений 4 28.02.2023, 16:45

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Речь идет о десятках человек.

В начале февраля СМИ писали об увольнениях по спискам из барановичского филиала «Атланта». Тогда пять человек лишились должностей из-за своей позиции. Утром 27 февраля стало известно об очередной волне увольнений — с завода «ушли» еще пять человек, рассказал «Зеркалу» читатель. Причина все та же — снимок на проходной в 2020 году.

— Да, происходит очередная череда увольнений. На этот раз также идет речь о пяти людях, — подтвердил информацию один из сотрудников завода. — В том числе речь о двух сотрудниках отдела маркетинга. Всем о факте увольнения «по соглашению сторон» сообщили, как и в прошлый раз, в предпоследний день месяца, 27-го числа. Все стало известно часов в 9−10 утра. При этом есть предположение, что по некоторым людям решение было принято и раньше, так как на часть позиций уже нашли смену.

Что говорят коллеги и как реагируют на происходящее, догадаться несложно, говорит работник завода:

— Довольных таким решением нет, все находятся в растерянности, так как оказаться следующим может любой. И многие больше обсуждают не столько ситуацию, сколько руководителей, которые не отстаивают своих сотрудников. Даже не предупреждают заранее, чтобы можно было подготовиться и найти новое место работы.

Перед увольнениями с сотрудниками филиала «Атланта» разговаривал, вероятно, сотрудник КГБ. По слухам, которые ходили среди заводчан, итоговая цель — уволить с предприятия 40 человек.

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