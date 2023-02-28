На севере Беларуси насыпало почти полметра снега 28.02.2023, 17:06

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Фото: Onliner

За зиму это максимальный показатель.

В последний день зимы наибольшую толщину снежного покрова зафиксировали в поселке Езерище, недалеко от границы с Россией. Показатель составил 47 сантиметров.

На метеостанции в Езерище данные «Онлайнеру» подтвердили и сказали, что за зиму это максимальный показатель.

— В таком случае снег может и до конца марта пролежать?

— Я бы не сказала. Все зависит от погодных условий. Тем более в марте солнце, прояснения... Да и этот снег не такой плотный. Прежний, который лежал до этого, был очень плотным, с ледяной коркой, а нынешний — рыхлый. И если будет теплая погода, пойдут дожди, то он может быстро сойти.

Что интересно, этому показателю еще далеко до абсолютного рекорда Беларуси. В Белгидромете cообщили, что наибольшую высоту снежного покрова за все время исследований зафиксировали в 2006 году. Зимой 2003/2004 года высота снежного покрова в Витебске достигла 66 сантиметров.

В эти дни в Беларуси сформировались удивительные погодные условия. На юге вообще нет снега. В том же Пинске река Пина даже вышла из берегов на набережную. С подобным еще в январе столкнулись в Бресте.

Зато на севере все белым-бело.

На севере случались и серьезные морозы. В тех же Езерищах в ночь на 23 февраля столбик термометра опускался до –27,7 градуса. Правда, синоптики сообщают, что таких морозов у нас уже не будет. Весна начнется при повышенном давлении и с небольшим количеством осадков. 1 марта максимальная температура днем ожидается в Бресте (до 4 градусов тепла), минимальная в Витебске — до 2 мороза.

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