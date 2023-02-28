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Московская полиция закупает бронированные иконы

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  • 28.02.2023, 17:20
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Московская полиция закупает бронированные иконы

Как они будут защищать от пуль не уточняется.

Для нужд московской полиции в России было решено закупить бронепанели с иконами и молитвами. Они должны обеспечивать защиту от пуль, выдерживать мороз, жару и дождь. Об этом говорится в запросе хозяйственного управления МВД по Москве на официальном сайте государственных закупок, сообщает «Главком».

Согласно заявке, МВД закупит 111 таких бронепанелей по 37 единиц с изображениями Георгия Победоносца, Архангела Михаила и Казанской иконы Божией Матери – с молитвой на каждой бронепанели.

Отмечается, что закупка «бронированных икон» с молитвами для нужд московских полицейских завершится 1 марта 2023 года.

У России уже есть схожие случаи «веры и надежды на Бога» среди военнослужащих. В январе в Самарской епархии рассказали об отправлении освященных шевронов с Богородицей участникам войны против Украины. Там подчеркнули, что на икону можно рассчитывать только «при искренней вере и молитве», и любой «автоматической» помощи от нашивки без этого ждать не стоит. В то же время в епархии уверяют, что один из получивших шеврон спасся от снаряда HIMARS. 

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