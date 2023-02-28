В России при странных обстоятельствах умер банкир и экс-советник Кадырова 3 28.02.2023, 17:41

3,862

Петр Чувилин

Его показания фигурировали по делу об отмывании денег через банки Молдовы.

В Москве загадочным образом умер экс-советник главы Чечни Рамзана Кадырова банкир Петр Чувилин. Он был одним из ключевых свидетелей по делу полковника Дмитрия Захарченко, а также бывшим главой ликвидированных «Инкредбанка» и «Столичного торгового банка».

Как пишет 24 канал со ссылкой на российские СМИ, Чувилин лечился в частной клинике в Москве.

В 2014 году против Чувилина было заведено дело о покушении на мошенничество. Его обвиняли в том, что он за 5 миллионов долларов пообещал устранить конфликт банка «Европейский экспресс» с Центробанком. Тогда бывший банкир был приговорен к четырем годам колонии.

После приговора Чувилин стал одним из ключевых свидетелей по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Экс-банкир заявлял, что он и его бизнес-партнер Герман Горбунцов отдавали Захарченко по 150 тысяч долларов в месяц за «прикрытие по линии МВД». Также показания Чувилина фигурировали по делу об отмывании денег через банки Молдовы, эту схему также связывали с Захарченко.

В 2018 году Чувилин вышел из колонии условно-досрочно.

Что стоит знать о Дмитрии Захарченко

• Дмитрий Захарченко занимал должность замначальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

• В сентябре 2016 года Захарченко был арестован по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе обыска у него нашли иностранную валюту на сумму 8 миллиардов рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».