В России при странных обстоятельствах умер банкир и экс-советник Кадырова

В России при странных обстоятельствах умер банкир и экс-советник Кадырова3
- 28.02.2023, 17:41
- 3,862
Его показания фигурировали по делу об отмывании денег через банки Молдовы.
В Москве загадочным образом умер экс-советник главы Чечни Рамзана Кадырова банкир Петр Чувилин. Он был одним из ключевых свидетелей по делу полковника Дмитрия Захарченко, а также бывшим главой ликвидированных «Инкредбанка» и «Столичного торгового банка».
Как пишет 24 канал со ссылкой на российские СМИ, Чувилин лечился в частной клинике в Москве.
В 2014 году против Чувилина было заведено дело о покушении на мошенничество. Его обвиняли в том, что он за 5 миллионов долларов пообещал устранить конфликт банка «Европейский экспресс» с Центробанком. Тогда бывший банкир был приговорен к четырем годам колонии.
После приговора Чувилин стал одним из ключевых свидетелей по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Экс-банкир заявлял, что он и его бизнес-партнер Герман Горбунцов отдавали Захарченко по 150 тысяч долларов в месяц за «прикрытие по линии МВД». Также показания Чувилина фигурировали по делу об отмывании денег через банки Молдовы, эту схему также связывали с Захарченко.
В 2018 году Чувилин вышел из колонии условно-досрочно.
Что стоит знать о Дмитрии Захарченко
• Дмитрий Захарченко занимал должность замначальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.
• В сентябре 2016 года Захарченко был арестован по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе обыска у него нашли иностранную валюту на сумму 8 миллиардов рублей.