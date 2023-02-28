Ученые обнаружили новую особенность Венеры 1 28.02.2023, 17:57

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Она касается поверхности планеты.

Венера является одной из самых малоизученных планет Солнечной системы, которая таит в себе еще очень много загадок. Несмотря на то, Венеру называют «неудавшейся2 Землей, она совсем другая. И ее данные об этой планете в основном основаны на наблюдениях нескольких орбитальных аппаратов. Из-за плотной токсичной атмосферы и температуры на поверхности в 475 градусов Цельсия наземные аппараты продержались там недолго.

Именно благодаря архивным данным одного из орбитальных аппаратов ученым удалось выяснить, что поверхность Венеры отличается от нынешних представлений и к тому же постоянно обновляется, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Венера отличается от Земли не только своей атмосферой и адскими условиями на поверхности, но также планета имеет отличающуюся от земной твердую оболочку – литосферу. На нашей планете литосфера не является цельной и состоит из литосферных плит, движение которых изменяет поверхность Земли. Также эти плиты помогают выходу тепла из недр планеты. Но у Венеры твердая оболочка является цельной, поэтому как происходит процесс изменения поверхности, а также охлаждения планеты является загадкой.

Но ученые из NASA использовали архивные данные орбитального аппарата «Магеллан», который изучал Венеру несколько десятилетий назад, чтобы прийти к выводу, что литосфера у планеты относительно «мягкая» и постоянно ее поверхность постоянно обновляется. Также ученые выяснили, что литосфера Венеры может быть тоньше, чем считали ученые.

По словам Сюзанны Смрекар из Лаборатории реактивного движения NASA, ученые изучили особые структуры на вулканической поверхности планеты, которые называются короны, а также окружающие их углубления и возвышенности. Оказалось, что там, где возвышенности находятся ближе друг к другу, литосфера Венеры очень тонкая и гибкая. Ученые считают, что толщина твердого слоя здесь составляет всего 11 км. И именно здесь происходит выход тепла из недр планеты.

- Мы долгое время считали, что литосфера Венеры очень толстая и никаких движений здесь не происходит. Хотя здесь нет такого движения литосферных плит как на Земле, все же эти области тонкой литосферы, по-видимому, позволяют уходить значительному количеству тепла из недр планеты, — говорит Смрекар.

Что касается структур на поверхности Венеры, которые называются короны, то, как объясняют ученые, они немного напоминают ударные кратеры, и они могут иметь сотни километров в ширину. Теперь уже ученым известно, что эти короны имеют вулканическую природу. Они появились в результате выхода расплавленного вещества, которое образовало изначальный купол над поверхностью, а затем после остывания этот купол опустился и образовалось застывшее кольцо, чем-то напоминающее корону.

По словам Смеркар, 80% поверхности Венеры – это вулканическая порода. А значит, на планете действуют процессы, которые позволяют внутреннему веществу Венеры оказаться снаружи. В новом исследовании ученые предположили, что такой процесс обновления поверхности не только происходил в недавнем прошлом, но происходит и сейчас.

- Выход тепла в регионах возле корон указывает на то, что геологическая активность на Венере продолжается, поскольку магма бурлит прямо под поверхностью на небольшой глубине, — говорит Смеркар.

По словам ученых, узнать намного больше о том, что происходит на Венере на самом деле, сможет новый космический аппарат VERITAS, который полетит ко второй планете от Солнца в 2027 году.

- Эта миссия позволит узнать, действительно ли вулканические процессы вулканизм делает литосферу Венеры «мягкой», чтобы она могла терять столько же тепла, сколько и Земля. А может за всем этим стоят совершенно неизвестные нам процессы и Венера все еще хранит свои тайны, — говорит Смеркар.

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