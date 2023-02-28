«По субботам очереди из 16 автобусов» 28.02.2023, 18:35

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Как живет польский город возле единственного погранперехода с Беларусью.

Почти три недели не работает погранпереход «Бобровники». Теперь пересечь белорусско-польскую границу можно только в одном пункте пропуска: «Тересполь-Брест». О том, как из-за этого изменилась жизнь в приграничном городе Бяла-Подляска, сайт mostmedia.io поговорил с представителем местной белорусской диаспоры Александром.

«По субботам очереди из 16 автобусов»

Бяла-Подляска находится в 36 километрах от границы. Именно сюда ездят жители Бреста и окрестностей на закупы, а с закрытием пункта пропуска «Бобровники», в этот город стали наведываться и те, кто раньше закупался в Белостоке.

— Пассажиропоток в Бялу-Подляску стал больше процентов на 30. Сильно увеличилось количество выходных шоп-туров. Обычно в субботу на границе стояло по 5-6 автобусов. А сейчас — по 16. Из-за этого происходят опоздания до 6 часов, — говорит Александр.

Вместе с тем, по словам мужчины, пассажирские перевозчики, которые раньше ездили в Белосток через пункт пропуска «Бобровники», не перенаправили свои автобусы на Брест, так как у них нет соответствующих разрешений.

Александр также рассказывает о ситуации с грузовыми машинами. Очередь растянулась на 40 километров. Пограничники разворачивают, в том числе и автомобили с небелoрусскими номерами.

— Через «Козловичи» не пускают грузовые машины, прицепы: казахские, узбекские, из других стран. Это связано с тем что очень много россиян пооткрывали в Казахстане, Узбекистане транспортные фирмы, чтобы обойти санкции.

«У каждой фирмы оборот минимум миллион злотых»

По словам Александра, в Бяла-Подляске все довольны: и белoрусы, и поляки. Прибыль выросла практически у всех: продавцов, владельцев гостиниц и обменных пунктов. Больше всего рады предприниматели, которые заказывают для белoрусов товары в интернете.

— Январь-февраль для приграничной торговли всегда был самым прибыльным периодом. Закрытие «Бобровников», конечно же, сделало ситуацию ещё лучше. У каждой маленькой фирмы, которая занимается заказами товаров, оборот в эти месяцы составил минимум 1 миллиона злотых. Сейчас люди неплохо зарабатывают на продаже товаров для белoрусов, — подчёркивает мужчина.

Он добавляет, что в выигрыше не только торговцы, но и отельеры. Гостиницы забиты. Недавно к Александру приезжали друзья, и не смогли ничего снять. Такого на памяти мужчины ещё не было.

— Жизнь кипит и возле обменников. Едешь мимо них — как будто муравейник. Вокруг машины на наших номерах, люди просто толпами ходят, — добавляет белoрус.

«Всё очень строго». Что с сигаретами и бензином

Белoрусы возят из Бяла-Подляски всё. Но больше всего — электроинструменты, телефоны, ноутбуки, плазменные телевизоры. Что касается провоза в Польшу сигарет и бензина, то по словам Александра сейчас люди не рискуют таким заниматься.

— Потому что практически каждую машину проверяют, «просвечивают», пускают собаку. Всё очень строго. За нарушение сначала штраф, потом огромный штраф и за третий раз — аннулирование визы. Бензин могут сливать фурщики — сразу 600 литров. А на легковой машине не особо и выгодно так гонять. Нет сейчас такого, чтобы топливо возили легковушками. Не вижу такого.

Мужчина говорит, что белорусам «нет смысла дёргаться» и придумывать какие-то непонятные схемы, человек лучше на автобусе поедет, возьмёт немного товара, заработает в неделю 200 евро, плюс в Беларуси ещё что-то: «Вот так и живут».

Владельцы польских транспортных фирм, рассказывает Александр, жалуются на возросшие очереди на границе: это простой и повышенная оплата для водителей. Но в целом поляки рады. Ведь они все зарабатывают на белорусах, и их бизнесы живут за счёт потока людей из Беларуси.

— Даже больше — поляки смотрят, как зарабатываем тут мы и на наших примерах открывают такие же бизнесы, сервисы. Поэтому можно сказать, что белорусы — двигатели прогресса в Бяла-Подляске.

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