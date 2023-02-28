«Сохраняются инфляционные и девальвационные риски» 1 28.02.2023, 18:56

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Эксперт рассказала, чего ждать на рынке валют в марте.

В феврале происходило ослабление белорусского рубля к доллару и евро. Параллельно он укреплялся по отношению к российскому: с 3,82 рубля за 100 российских рублей до 3,76.

— Основное влияние на динамику белорусского рубля по-прежнему оказывает динамика российского валютного рынка. В этом плане ситуация не изменилась — тренд на усиление взаимосвязи белорусской и российской экономики продолжается, что оказывает воздействие и на валютный рынок Беларуси, — отмечает zerkalo.io старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина.

В связи с этим, отмечает эксперт, стоит обратить внимание на траекторию российского рубля. В феврале национальная российская валюта постепенно дешевела к доллару. В первую очередь это было вызвано сокращением положительного сальдо торгового баланса (речь о том, что сокращается разница между экспортом и импортом товаров).

— Эта тенденция наметилась еще во второй половине прошлого года в связи с восстановлением импорта за счет параллельного. А также в связи с введением в декабре 2022-го и январе 2023-го ограничений на нефть и нефтепродукты, которые сказывались на сокращении доходов от экспорта. В итоге иностранной валюты в экономику поступало меньше.

В марте, по оценке Анастасии Лузгиной, ситуация будет оставаться неопределенной. С одной стороны, экономика РФ постепенно приспосабливается к ограничениям на энергетическом рынке. Это может указывать на то, что снижение российского рубля к доллару и евро достигло своего минимума. В этом случае в марте курс национальной валюты России на рынке этой страны будет до 75 рублей за доллар. С другой стороны, сохраняются риски, давящие на рынок валют. Это дефицит бюджета, который, по последним данным, также способствовал колебаниям курса российского рубля. Безусловно, особое влияние на курс рубля будет оказывать распределение потоков торгового баланса — какими темпами будет расти импорт в Россию и какими будут доходы от экспорта.

— Есть вероятность, что на ближайший месяц наступила стабилизация, но сохраняются риски к дальнейшему снижению российского рубля. Соответственно, в этом случае аналогичная ситуация будет происходить и на белорусском рынке, — отмечает экономист.

На белорусский рынок кроме ситуации в соседней стране будут оказывать влияние и внутренние факторы.

— В 2023 году сохраняются инфляционные и девальвационные риски. В то же время не думаю, что в марте будут резкие изменения по курсу, — отмечает Анастасия Лузгина. — Вполне возможно, что на ближайший месяц курс зафиксируется на уровне около 2,8 рубля за доллар. Но не исключены колебания в сторону снижения курса или укрепления белорусского рубля.

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