В Беларуси новый антирекорд по занятым в экономике 28.02.2023, 19:25

За год страна потеряла больше 70 тысяч работников.

В Беларуси зафиксировали новый антирекорд по числу занятых в экономике. В январе их было 4 млн 172,9 тыс. человек, сообщает Белстат. Это на 16,7 тыс. меньше, чем месяцем ранее.

Годом ранее, в январе 2022-го, в экономике было занято 4 млн 244,6 тыс. человек. То есть число работников сократилось на 71,7 тыс. человек.

Показатель января этого года по числу занятых в экономике — антирекорд. Ранее минимальный показатель был зафиксирован в декабре прошлого года. До этого число занятых в экономике ниже отметки в 4 млн 180 тыс. человек не опускалось.

Снижение численности занятых, скорее всего, связано с выходом большого числа белорусов на пенсию, а также с увольнениями и сокращениями работников. Свою лепту может также вносить миграция населения.

На 28 февраля в целом по стране не хватает 103,1 тыс. работников. Столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий. Большинство из них — 60,5 тыс. — на зарплату до 800 рублей. Но нужно учитывать, что в объявлениях, как правило, указывают суммы до уплаты налогов.

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