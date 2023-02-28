Командующие воздушными силами Украины и США обсудили поставки истребителей F-16 28.02.2023, 20:09

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Командующий Воздушными силами (DC) ВСУ Николай Олещук провел телефонный разговор с командующим воздушными силами США в Европе и Африке генералом Джеймсом Хеккером, сообщила 28 февраля в Telegram пресс-служба ВС ВСУ.

Олещук, по словам пресс-службы ВС ВСУ, рассказал Хеккеру о годе битвы за украинское небо, текущей ситуации на передовой и отдельных вопросах организации ПВО Украины.

Военные двух стран также обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества по поставке военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине.

«В частности, обсудили вопросы усиления способностей системы противовоздушной обороны Украины в контексте возможного предоставления Воздушным силам Вооруженных сил Украины многоцелевых самолетов F-16», – отметил Олещук.

Сообщается, что командующий Воздушными силами ВСУ также поблагодарил Хеккера, руководство и народ США за последовательную поддержку Украины.

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